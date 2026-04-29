Wer grillt, hat anschließend oft mit Eingebranntem auf dem Rost zu tun. Ein kleiner Trick vorab macht die Reinigung weniger mühsam.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Erst das Vergnügen, dann die Arbeit – und zwar schnell: Um den Rost nach dem Grillen möglichst leicht wieder sauber zu bekommen, sollte das jedenfalls das Motto sein. Denn je früher mit der Reinigung des Grillrosts begonnen wird, desto einfacher

lassen sich Verkrustungen entfernen. Darauf weist der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) hin. Am besten beginnt man mit der Reinigung sogar am noch warmen Rost.

Man kann sich das Saubermachen allerdings auch vorab erleichtern. Und zwar, indem man vor dem Anwerfen des Grills ein paar Tropfen Speiseöl auf ein Küchenpapier gibt. Reibt man den Rost damit ein, bleibt weniger Kruste hängen.

Was darf in die Spülmaschine?