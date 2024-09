Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) - Wer eine lange Mähne hat oder mit einem Haustier zusammenlebt, kennt das Problem: Haare, überall Haare - besonders unschön auf Pullovern, Decken und anderen Textilien. Und selbst mit einem Waschgang wird man sie oft nicht los. Was also tun?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für den Fall der störenden Haare. Um sie von Textilien zu entfernen, soll man zu Klett-Lockenwickler greifen. Die werden dem Tipp zufolge einfach mit in die Waschmaschine gegeben.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp für haarfreie Textilien in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Nichts für empfindliche Klamotten

Und so geht’s: Das Kleidungsstück vor dem Waschgang kräftig ausschütteln, um erste lose Haare zu entfernen. Anschließend ab damit in die Waschmaschine. Nun mehrere Haftlockenwickler mit in die Waschtrommel geben und die Wäsche wie gewohnt waschen.

Fazit: Der Hack ist einfach. Und er funktioniert. Vor allem lange Haare bleiben an den Lockenwicklern haften. Ganz verschwunden sind die Haare nach der Wäsche zwar nicht, es sind aber deutlich weniger geworden. Doch Vorsicht: Für empfindliche Textilien ist der Hack nicht geeignet. Hier sollte man besser auf die Lockenwickler in der Maschine verzichten - und stattdessen vielleicht eher zu einer geeigneten Fusselbürste greifen.