Nicht immer sind es Bier oder Streetfood, die auf dem Festival die Stimmung retten. Manchmal tun es auch ein gutes Klebeband oder ein Schlüsselring. Tipps für einen Hauch mehr Komfort rund ums Zelt.

Köln (dpa/tmn) - Wer sich auf den Weg zu einem Festival macht, sollte eines nicht vergessen: eine Packung Kabelbinder. Das mag ungewöhnlich klingen, kann aber auf dem Zeltplatz des Festivals praktisch sein. Etwa, damit dort nicht nach wenigen Stunden das Chaos regiert – und Sie im kleinen Zelt nichts mehr wiederfinden.

Kabelbinder kann man nämlich zu Schlaufen für allerlei Kleinkram umfunktionieren – also beispielsweise um Handtücher, Lampen, Kabel, Lautsprecher, Beutel und Co am Zelt aufzuhängen, erklärt die DIY Academy.

1. Kabelbinder zum Aufhängen

Dazu zieht man den Kabelbinder dafür einfach locker um das Gestänge des Zeltes oder Pavillons. Eine kleine Schlaufe lässt man dann als Haken stehen. An den kann man Dinge hängen.

2. Zwingen für die Socken

Eine Alternative: kleine Zwingen. Mit ihnen lassen sich nicht nur Lichterketten oder leichte Ausrüstungsgegenstände an Zeltstangen oder am Pavillon aufhängen. Mit Mini-Zwingen können Sie den Angaben zufolge auch Handtücher oder Socken zum Trocknen aufhängen oder Nudelpakete sicher verschließen.

3. Schlüsselring für die Dusche

Rund um die Festival-Duschen kann ein Schlüsselring ein praktischer Helfer sein. Hier gibt es schließlich oft nur wenig Ablagefläche.

Hat man kleine Shampoo- oder Duschgel-Tuben rät die DIY Academy deshalb, vorsichtig ein kleines Loch in den oberen Rand der Kosmetikverpackungen zu bohren und den Schlüsselring anschließend durch die Öffnungen zu fädeln. So kann man mehrere Tuben an einen Ring hängen - und den dann einfach an einen vorhandenen Haken oder einen Haken mit Saugnapf hängen. Den Griff auf den womöglich dreckigen Boden spart man sich so.

4. Tape repariert nicht nur das Zelt

Und noch etwas, das auf dem Festival nicht fehlen sollte: ein starkes Gewebeklebeband. Mit dem kann man nicht nur Dinge am Zelt festkleben. Sie können damit auch alles Mögliche reparieren, von der kaputten Badeschlappe oder Turnschuh, über das Gestänge Ihres Campingstuhls bis hin zum eingerissenen Zelt.

Ein Tipp der Experten für letzteren Fall: Kleben Sie das Band von innen und außen auf die beschädigte Stelle. Dadurch verteilt sich die Belastung besser und die Reparatur hält auch bei Wind oder Regen.