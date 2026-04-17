Das Rad ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Doch beim Reparieren und Reinigen des Drahtesels fällt durchaus mal ein wenig Müll an. Wie entsorgt man den richtig? Und gibt es Alternativen?

Köln/ Berlin (dpa/tmn) - Frühjahrsputz fürs Fahrrad: Kommt dabei Kettenöl zum Einsatz, sollte man das Rad dafür draußen auf eine Unterlage stellen – zum Beispiel aus Karton. Das ist sinnvoll, um zu verhindern, dass das Öl in den Boden oder ins Grundwasser gelangen kann.

Denn klassisches Kettenöl basiert fast immer auf Mineralöl. Reste davon gelten der Initiative Mülltrennung wirkt zufolge deshalb als Sondermüll.

Ein Fall für den Sondermüll

Und das heißt demnach auch: Nicht ganz leere Verpackungen von Kettenöl – und auch Kettenreiniger – dürfen nicht einfach in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack landen. Sie müssen - fest verschlossen - bei einer Schadstoffsammelstelle abgegeben werden.

Das gilt auch für Pumpsprays und Spraydosen aus Kunststoff oder Metall, die noch Produktreste enthalten, etwa von Schaumreiniger fürs Rad. Der Grund: Geraten Spraydosen mit Inhalt unter Druck, kann es zu gefährlichen Bränden oder Verpuffungen kommen, so die Initiative.

Wer nach der Radreparatur und -pflege einzelne ölverschmutzte Tücher oder Schwämme wegwerfen will, kann das über die Restmülltonne tun. Die Initiative rät allerdings, sie vorher trocknen zu lassen und zum Beispiel in einer Plastiktüte zu verpacken.

Zweites Leben für alte Radreifen?

Kaputte Fahrradschläuche und Fahrradreifen gehören übrigens ebenfalls in den Restmüll. Sie können aber auch bei Schlauch- und Reifenrecycling-Maßnahmen mitmachen – und die guten Stücke dafür bei teilnehmenden Fahrradhändlern abgeben. Am besten fragt man einmal direkt beim Händler vor Ort nach und informiert sich über entsprechende Möglichkeiten.

Oder Sie nutzen die alten Reifen einfach anderweitig weiter. Berlin Recycling zufolge kann man Reifenstücke etwa als Transportsicherung für empfindliche Gegenstände verwenden. In kleine Stücke geschnitten, können sie auch als Gummipuffer für Schraubverbindungen dienen, heißt es auf der Webseite des Tochterunternehmens der Berliner Stadtreinigung (BSR).