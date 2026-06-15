Das Runde muss in das Eckige? Das mag für den Fußball gelten, bei der Mülltrennung ist die Sache etwas komplizierter. So landen Sie bei der Grillparty dennoch den richtigen Treffer.

Köln (dpa/tmn) - Die Würste, Gemüsespieße und Steaks sind auf dem Grill – die leeren Verpackungen landen im Müll. Doch in welchem eigentlich? Das kommt ganz darauf an: Styroporschalen von Steaks, Würstchen oder Gemüseburgern sind, so heißt es von der Initiative «Mülltrennung wirkt», beispielsweise ein Fall für die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. Und zwar ebenso wie mit Kunststoff beschichtetes Papier vom Metzger oder der Frischetheke.

Anders kann es allerdings bei Alu-Verpackungen von Folienkartoffeln und Alu-Grillschalen für Fleisch oder Gemüse aussehen. Das sind laut der Initiative keine Verpackungen. Deshalb gehören sie nicht in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack, sondern in den Restmüll. Doch auch hier gibt es Ausnahmen: Haben Sie statt dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne eine Wertstofftonne, werden dort neben leeren Verpackungen auch Gegenstände aus Plastik oder Metall gesammelt, so die Initiative – und damit auch die Alu-Grillschalen.

Der abgeknabberte Maiskolben hat seinen Platz hingegen im Biomüll - neben Brotresten, Salatabfällen und Fleisch- und Fischresten.

Grillkohle muss kühl sein

Verpackungen oder Faltschachteln aus Karton oder Papier kommen, klar, ins Altpapier - wie auch Papiertüten aus der Metzgerei oder vom Bäcker. Doch sollten dort auch gebrauchte Papierservietten landen? Die Antwort: nein, auch wenn der Name anderes vermuten lassen könnte. Benutzte Papierservietten sind - wie übrigens auch Küchentücher - im Restmüll richtig.

Und wohin mit der Grillkohle? Sie muss zunächst einmal richtig abkühlen – und kommt dann in einen Beutel und damit in die Restmülltonne.

Ein Tipp der Initiative: direkt neben den Grill mehrere Behälter für unterschiedliche Abfälle stellen. Damit spart man sich später Arbeit beim Trennen.