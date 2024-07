Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) - Im Garten, im Park, am See und am Strand: Im Sommer nerven uns Mücken wieder regelmäßig. Doch wie hält man die Störenfriede am besten fern, wenn man kein Mückenmittel parat hat?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch gegen die nervigen Mücken. In ihrem Fall soll ein Mückenspray helfen, das man mit nur wenigen Zutaten selbst herstellen kann, nämlich mit Zitrone, Zitronenöl und Backpulver.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Do-it-yourself-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Geruch hält rund zwei Stunden

Und so geht’s: Den Saft einer Zitrone auspressen und zusammen mit vier bis fünf Tropfen Zitronenöl und einem Päckchen Backpulver in eine Sprühflasche geben. Die Flasche mit Wasser auffüllen. Das fertige Mückenspray wird nun direkt auf die Haut gesprüht. Im Kühlschrank gelagert soll es sich circa drei Tage halten.

Fazit: Das Mückenspray lässt sich zwar schnell und einfach herstellen - und der Geruch auf der Haut hält ungefähr zwei Stunden an. Mücken hält das DIY-Spray aber leider nicht fern. Die Blutsauger setzten sich in unserem Test trotzdem auf die eingesprühten Stellen. Hier müssen wohl stärkere Geschütze ran.