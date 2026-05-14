Bauen und Wohnen Auf Wohnungsbetrug hereingefallen? Das ist jetzt zu tun

Eine junge Frau sitzt ernst mit dem Smartphone auf der Couch
Wer auf Fake-Inserate reinfällt, sollte sofort sein Konto sperren, Anzeige erstatten und alle Mails und Screenshots sichern.

Kaution futsch, Daten weg? Wer auf Wohnungsbetrug hereingefallen ist, sollte schnell handeln. Wie Betroffene den Schaden begrenzen.

Hannover/Frankfurt (dpa/tmn) - Auf der Suche nach einer neuen Bleibe? Gerade in beliebten Großstädten kann sich da schnell Frust einstellen. Das wissen auch Betrüger und nutzen die Verzweiflung der Wohnungssuchenden gerne mal aus. Sie kassieren Kautionen per Vorkasse, greifen Kontodaten oder persönliche Daten ab und tauchen unter.

Wer trotz aller Vorsicht bei der Wohnungssuche auf krumme Touren hereingefallen ist, sollte sofort seine Konten sperren lassen und Strafanzeige erstatten. «Alle Mails und Screenshots behalten, nichts löschen», rät Hans-Joachim Henschel vom Landeskriminalamt Niedersachsen. «Das hilft den Ermittlern.»

Ein Sprecher des Portals ImmoScout24 rät dazu, «verdächtige Inserate direkt über den Melde-Button anzuzeigen, keine Zahlungen mehr zu leisten und den Kontakt zum vermeintlichen Anbieter abzubrechen». Die Portale versuchen auch, unseriöse Anbieter über Verifizierungs- und Prüfungsprogramme zu identifizieren und auszusortieren. Dennoch ist Vorsicht angebracht.

Mehr zum Thema
Hannover Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x