Mit Leinöl lassen sich Holzoberflächen preiswert auffrischen. Doch den ölgetränkten Lappen nach getaner Arbeit einfach achtlos beiseitelegen oder in den Keller räumen, ist keine gute Idee.

Hamburg/ Berlin (dpa/tmn) - Wer die Holzmöbel auf Terrasse und Balkon fit für die Freiluftsaison machen will, kann sie mit Leinöl aus der Küche pflegen. Doch Vorsicht: Trägt man das Öl mit einem Lappen auf, sollte der danach unbedingt sicher aufgehoben werden. Sonst besteht Brandgefahr.

Der Grund: Leinöl reagiert mit Luftsauerstoff. «Dabei entwickelt sich Wärme», erklärt Susanne Woelk von der Aktion «Das sichere Haus» (DSH). Und die kann sich in Textilien wie dem benutzten Lappen stauen. Ist der Lappen womöglich auch noch zerknüllt, kann die Hitze nicht mehr abgeleitet werden - und der Lappen kann sich schließlich selbst entzünden.

Aufbewahrung draußen - in nichtbrennbarem Deckelbehälter

Das heißt nicht, dass man Leinöl nicht zur Möbelpflege verwenden kann. Aber: «Ein benutzter Lappen muss ausgebreitet getrocknet werden», so Frank Hachemer, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Er rät, den Lappen nach dem Trocknen in einem nichtbrennbaren Behälter mit fest schließendem Deckel aufzubewahren. Alternativ kann man den Lappen auch in Wasser in einem verschlossenen Behälter lagern oder dort vollständig mit Sand bedecken. «Den Behälter sollte man möglichst draußen aufbewahren», so Hachemer.

Ausgediente Lappen draußen ausgebreitet trocknen

Und wie wird man die Utensilien los? Lappen mit Leinöl, die ausgedient haben, sollte man laut DSH ebenfalls zunächst ausgebreitet auf einem nicht brennbaren Untergrund an der Luft trocknen lassen.

Anschließend entsorgt man sie am besten in einem luftdicht verschlossenen Gefäß. Zum Reinigen der Pinsel eignet sich demnach Leinölseife.