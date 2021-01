Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie kommt Apotheken eine wichtige Bedeutung zu. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen sorgen dafür, dass Patienten dort gut beraten sind.

Berlin (dpa/tmn) - Eine kleine Erkältung, ein ziepender Muskel, ein aufgeschürftes Knie: Bei solchen Beschwerden führt oft der erste Gang in die Apotheke. Es sind aber nicht immer Apotheker oder Apothekerin, die dann weiterhelfen.

Genauso bedienen auch Pharmazeutisch-technische Assistenten, kurz PTA, die Kundinnen und Kunden. Information und Beratung der Patientinnen und Patienten sei nach der Ausbildung die wichtigste Aufgabe der PTA, bestätigt Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer.

Mit Computer und geschickten Händen

Neben einem Realschulabschluss, der Voraussetzung für die Ausbildung ist, sollten sich angehende PTA deshalb nicht nur für Naturwissenschaften interessieren, sondern auch gerne Kontakt zu Menschen haben.

Auch ein gewisses Verständnis im Umgang mit Computern sei wichtig, denn in den Apotheken sind sehr viel mehr Prozesse digitalisiert als Kunden das bei einem Apothekenbesuch wahrnehmen, erklärt Sellerberg, die selbst Apothekerin ist.

PTA sind nicht nur an der Theke tätig: Sie stellen zum Beispiel Salben her oder prüfen Stoffe im Labor. Deshalb sollten sie sehr genau und sorgfältig arbeiten sowie ein gewisses manuelles Geschick mitbringen.

Schule - Prüfung - Praktikum - Prüfung

Insgesamt dauert die Ausbildung zwei Jahre. Zuerst besuchen angehende PTA zwei Jahre lang eine Berufsfachschule. Danach legen sie den ersten Teil ihrer staatlichen Prüfung ab. Schließlich geht es in die Apotheke - für sechs Monate Praktikum, nach denen der zweite Teil der Prüfung folgt. Wer alles bestanden hat, darf künftig als PTA in der Apotheke arbeiten.

Während ihres Praktikums werden die angehenden PTA Schritt für Schritt an die Information und Beratung der Patienten herangeführt, erklärt Sellerberg. „Sie stellen individuelle Arzneimittel, wie Cremes oder Zäpfchen - sogenannte Rezepturen - her und prüfen Ausgangsstoffe von Rezepturarzneimitteln.“ Sie unterstützen auch das kaufmännische Personal der Apotheke, und lernen so die Abläufe und die Fertigarzneimittel kennen.

Mit Geduld und Fingerspitzengefühl

Das Schöne am Beruf ist für viele, dass sie Tag für Tag Menschen bei ihren Problemen oder Beschwerden weiterhelfen können. „Die