Wir alle wollen auf sicheren Straßen, über stabile Brücken und durch standfeste Tunnel fahren. Baustoffprüfer gucken sich deshalb das Material genau an. Dafür geht's bei jedem Wetter nach draußen

Köln/Berlin (tmn/dpa) - Wie griffig muss die Asphaltdecke sein, damit Inlineskates und Lkw-Reifen gleichermaßen gut darauf rollen? Wie dämpft sogenannter Flüsterasphalt den Geräuschpegel bei einer Autofahrt?

Jenseits des Komforts müssen Fahrbahndecken vielerlei Ansprüchen genügen. Ein asphaltierter Landwirtschaftsweg, über den tonnenschwere Traktoren brettern, muss anders angelegt sein als eine Autobahn oder eine Skatestrecke.

Baustoffe sind auch wichtig für Brücken, die enorme Lasten tragen, oder für Tunnel, die großem Druck standhalten müssen. Bevor gebaut werden kann, müssen Baustoffprüfer ans Werk. Sie übernehmen die Kontrolle - sowohl vor als auch nach Baubeginn.

Mittlerer Schulabschluss wird vorausgesetzt

Lucas Heine arbeitet für eine GmbH, die zum Technologiekonzern Strabag gehört. Mit der Laborgemeinschaft TPA unterhält Strabag ein baustofftechnologisches Kompetenzzentrum für Asphalt, Beton, Erdbau, Geotechnik und Umwelttechnik. Dort hat der 24-Jährige in diesem Jahr die Ausbildung zum Baustoffprüfer abgeschlossen.

Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im Labor, ist Heine eher nebenbei auf den Beruf Baustoffprüfer gestoßen. „Vorher hatte ich eigentlich nie davon gehört“, erzählt er.

Diplom-Ingenieur Oliver Nikolic kümmert sich als Ausbilder bei der TPA um die Nachwuchskräfte. „Wer auf der Suche nach Abwechslung ist, wer weder ausschließlich im Freien noch stets und ständig nur vor dem Rechner sitzen will, hat beste Möglichkeiten, sich zu entfalten“, sagt er.

Baustoffe müssen Belastungen trotzen

Baustoffprüfer und -Prüferinnen nehmen vor Ort Bodenproben und untersuchen anschließend im Labor, ob die Voraussetzungen im Erdreich stimmen. Baustoffe wie Beton, Mörtel und Bitumen unterliegen ebenso ihrem prüfenden Blick, denn das Material muss jahrzehntelang nicht nur den unterschiedlichsten Witterungen trotzen, sondern auch Belastungen - etwa durch den Autoverkehr.

Auszubildende können sich für eine der drei Fachrichtungen Geotechnik, Mörtel- und Betontechnik und Asphalttechnik entscheiden. Heine begeistert sich ganz klar für Asphalt. Er ist zum Beispiel für die Rezepturen zuständig. Heißt, er erstellt Asphaltzusammensetzungen und sorgt für die richtigen Anteile aus Bitumen und unterschiedlichen Gesteinskörnungen.

Baustoffe haben Regelwerke

Vor Ausbildungsbeginn hat er ein dreitägiges Praktikum absolviert. „Das lief gut und so habe ich mich schnell entschieden“, erzählt er. Vom ersten Tag an habe er sich wohl gefühlt. In den ersten Ausbildungswochen „lief er mit“, das heißt, er schaute erfahrenen Kolleginnen und Kollegen über die Schulter, etwa beim Vorbereiten und Herstellen von Baustoffproben.

Die ersten eigenen Proben bearbeitete er parallel zum Ausbilder, dann wurden die Ergebnisse verglichen. Schnell habe er selbstständig arbeiten und Verantwortung übernehmen können. Zu seinen Aufgaben gehört auch das Prüfen und Kontrollieren der Qualität von Baustoffen mit Blick auf die Gebrauchseigenschaften. Um die Kontrolle gewissenhaft durchführen zu können, muss er sich mit den entsprechenden Regelwerken auskennen.

Man sollte auch anpacken können

Die Berufsschule im nordrhein-westfälischen Beckum hat er blockweise besucht. Muss man ein Ass in Naturwissenschaften sein wie er? „Ich würde sagen, Grundkenntnisse in Mathe, Physik und Chemie reichen aus“, antwortet Heine. „Wir machen viele mechanische Versuche, da ist ein technisches Grundverständnis von Vorteil.“

Der gelernte Baustoffprüfer und sein Ausbilder weisen darauf hin, dass man für den Beruf auch dazu bereit sein sollte, sich die Hände schmutzig zu machen. „Wir sind bei Wind und Wetter draußen und wir müssen manchmal auch mit anpacken, also sollte man auch körperlich fit sein“, meint Heine.

Die Baubranche trotzt der Pandemie

Auch Wolf Müller von der Sozialpolitischen Arbeitsgemeinschaft Steine und Erden (SPA) bedauert, dass das Berufsbild des Baustoffprüfers in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt ist. Dabei habe der Beruf Perspektive: „Denn solange gebaut wird, und trotz Pandemie wird gebaut, werden Baustoffprüfer benötigt.“

Attraktiv sei zudem die ordentliche Bezahlung: In Baden-Württemberg zum Beispiel werden zwischen 903 und 1255 Euro brutto monatlich im ersten beziehungsweise dritten Lehrjahr gezahlt.

© dpa-infocom, dpa:201204-99-574343/4