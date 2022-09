Wie kann man den Menschen helfen, die sich über eine Zusage für ein Medizinstudium freuten und dann bitter enttäuscht wurden? Universität, Vergabestelle und Politik suchen nach Lösungen, stehen aber mächtig unter Druck.

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen falsch vergebener Medizinstudienplätze an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ist die zentrale Webseite für Studienplatzbewerbungen zunächst teilweise gesperrt worden. Auf das Bewerbungsportal der Seite Hochschulstart.de, die von der Stiftung für Hochschulzulassung betrieben wird, kann voraussichtlich erst wieder ab kommenden Mittwoch zugegriffen werden.

Wie die Stiftung, die für die bundesweite Vergabe der Studienplätze in Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie zuständig ist, mitteilte, wird das Verfahren für etwa 17.8000 Bewerberinnen und Bewerber auf Nachrückplätze zunächst ausgesetzt.

Hintergrund ist ein Übermittlungsfehler der Universität in Frankfurt, der weite Kreise zieht. Die Hochschule hatte der Stiftung deutlich mehr Studienplätze gemeldet als sie hat. Die Folge: 251 Bewerber für Medizin und 31 Bewerber für Zahnmedizin konnten sich zunächst über eine Studienplatzzusage freuen und waren bitter enttäuscht, nachdem der Fehler bemerkt und die Zusage wieder zurückgenommen wurde.

Bundesländer suchen gemeinsam nach einer Lösung

Nun wird nach einer Lösung gesucht, wie die Betroffenen eventuell noch als Nachrücker einen Platz bekommen könnten, ohne dass andere, die sich ebenfalls als Nachrücker bewerben oder beworben haben, benachteiligt werden. Die Kultusministerkonferenz teilte mit, die Bundesländer schöpften in einem gemeinsamen Vorgehen alle Möglichkeiten aus, um den Betroffenen zu helfen und ein rechtssicheres Vergabeverfahren zu gewährleisten.

Man arbeite mit Hochdruck daran, Möglichkeiten zu finden, dass berechtigte Studienwünsche erfüllt würden, sagte Holger Burckhart, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung für Hochschulzulassung. „Das Vergabeverfahren der Länder und die technischen Abläufe für das Bewerbungsverfahren sind jedoch stark formalisiert und sehr komplex, und es ist zu berücksichtigen, dass alle am Nachrückverfahren Teilnehmenden ein Recht auf ein faires Verfahren haben.“ Ob wirklich alle 282 Betroffenen einen Studienplatz bekämen, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, hieß es in der Mitteilung auch.

Wie Studienplätze für Medizin in Hessen vergeben werden

Studienplätze für Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie werden in Deutschland in einem zentralen, bundesweiten Verfahren vergeben. Organisiert wird das durch die Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund. Das Verfahren basiert auf verschiedenen Quoten und ist überaus kompliziert.

Zuerst wird die sogenannte Vorabquote angewendet: Zwei Zehntel der zur Verfügung stehenden Studienplätze werden vorab vergeben - zum Beispiel an Härtefälle oder Bewerber, die sich etwa später als Landarzt verpflichtet haben.

30 Prozent der Plätze werden über die sogenannte Abiturbestenquote vergeben. Da Abinote nicht gleich Abinote ist, werden zunächst alle Bewerber eines Bundeslandes auf einer Landesliste geführt. Die Rangfolge der Bewerber auf den einzelnen Listen richtet sich hauptsächlich nach der Punktzahl im Abitur. Nachdem 16 Landeslisten erstellt wurden, werden sie zu einer Bundesliste zusammengeführt. Dadurch erhält jeder Bewerber eine eindeutige Positionszahl.

10 Prozent der Plätze werden über eine „Zentrale Eignungsquote“ vergeben. In dieser Quote spielen Noten keine Rolle. Was zählt sind zum Beispiel Eignungstests oder Auswahlgespräche, aber auch ein bestimmter Beruf oder eine ehrenamtliche Tätigkeit.

60 Prozent der Studienplätze werden über die Auswahlverfahren der verschiedenen Hochschulen vergeben. Die Kriterien legen die jeweiligen Unis selbst fest. Das können unterschiedlich gewichtete Einzelnoten sein, ein Eignungstest oder ein Auswahlgespräch, aber auch besondere Leistungen oder ein bestimmter Beruf.

