Wie lassen sich Gebäude in Zukunft ökologischer bauen? Wie Umweltaspekte in Betriebsabläufen berücksichtigen? Mit Blick auf solche Fragen der Nachhaltigkeit startet nun ein neuer Campus der TH Ingolstadt.

Neuburg/Donau (dpa) - Die Technische Hochschule Ingolstadt wird am Montag einen neuen Campus in Neuburg an der Donau eröffnen. In einigen Jahren sollen an der Außenstelle der Hochschule rund 1200 Studierende insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit ausgebildet werden.

Wie die Hochschule berichtete, werden Bundesinnenminister Horst Seehofer und Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (beide CSU) den Campus eröffnen. Seehofer habe sich als Ingolstädter in der Vergangenheit wesentlich für das Projekt eingesetzt.

Auf dem Areal einer ehemaligen Kaserne sollen im bevorstehenden Wintersemester die ersten 100 Studenten und Studentinnen beginnen. Der Lehrschwerpunkt der Außenstelle der Hochschule liegt auf den Bereichen Nachhaltigkeit und Ökologie, es soll eine neue Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“ entstehen.

Schwerpunkte liegen auf Umweltmanagement und nachhaltigem Bau

„Im Mittelpunkt der Studienangebote stehen die Themen Bau, Energie und Umwelt“, berichtete die Hochschule. Zunächst werde mit zwei bayernweit einzigartigen Bachelor-Studiengängen „Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement“ sowie „Wirtschaftsingenieurwesen Bau“ begonnen.

In dem Baustudiengang geht es beispielsweise darum, wie mit nachhaltigen Baustoffen, der Nutzung von Erdwärme und mit regionaler Baulogistik künftige Gebäude ökologischer errichtet werden können. Bei dem Umweltmanagement-Studiengang werden betriebswirtschaftliche und technische Kenntnisse kombiniert. Absolventen könnten später bei Unternehmen, im Finanzsektor, in Behörden und bei internationalen Organisationen arbeiten oder sich selbstständig machen.