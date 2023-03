«Sehr geehrte...», «Liebe...», oder einfach «Guten Morgen»? Im Job muss man manchmal auch E-Mails an das gesamte Team schicken, inklusive Chefs. Was tun, wenn man die einen duzt und die anderen siezt?

Schwäbisch Gmünd (dpa/tmn) - Den einen Kollegen duzt man, die andere Kollegin oder die Vorgesetzten siezt man - wie soll man da eine passende E-Mail an alle verfassen?

Die Personal-Trainerin Susanne Helbach-Grosser rät, eine getrennte Anrede wie «Sehr geehrte Frau ... und liebe Inge, lieber Daniel» eher zu vermeiden. Auch eine Vermischung von «Du» und «Sie» ist nicht ideal. Besser: Sich bei der Formulierung von E-Mails an der generellen Firmenkultur orientieren.

Bei einer eher konservativen Firmenkultur sei es etwa angemessen, durchgängig die Sie-Form in den E-Mails zu nutzen, auch wenn Sie einen Teil der Belegschaft eigentlich duzen. Anreden wie «Liebes Kollegium» oder «Liebes Team» seien ebenfalls in Ordnung, wenn man im Rest der E-Mail die Kollegen siezt.

In jüngeren, lockeren Betrieben können Sie auch auf den Plural der Du-Form ausweichen, wie etwa «Habt ihr noch Fragen dazu?», so Helbach-Grosser. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie auch kurz vermerken, dass die E-Mail «der Einfachheit halber» in der Du-Form geschrieben wurde.