Wie lassen sich persönliche Stärken und neue Technologien bei der Berufswahl zusammenbringen? Online-Tests bieten Orientierung und Hilfe.

Nürnberg (dpa/tmn) - Viele fragen sich bei ihrer Berufswahl, wie sich eigene Interessen mit Zukunftstrends kombinieren lassen. Eine wichtige Frage. Aber erst mal sollte es um etwas anderes gehen: Aus Sicht von Tobias Maier vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) ist es wichtig, zunächst die eigenen Interessen auszuloten. Was fällt einem leicht, welche Aufgaben empfindet man als erfüllend?

Der TalentKompass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann dabei helfen, nicht nur die eigenen Interessen und Fähigkeiten, sondern auch Werte zu erkennen. Im nächsten Schritt könnten Interessierte den Berufsorientierungstest der Bundesagentur für Arbeit nutzen, um eine passende Tätigkeit zu finden.

Dann erst lohnt die Frage, wie eigene Interessen mit langfristigen Trends und Chancen wie technologische Neuerungen oder demografischer Wandel zusammengebracht werden können. Wer zum Beispiel wissen möchte, wie Automatisierungsprozesse wie Künstliche Intelligenz (KI) den anvisierten Job womöglich verändern, kann den Job-Futuromat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nutzen.

«Dabei sollte man sich aber unbedingt vor Augen führen, dass KI nicht nur Tätigkeiten ersetzt, sondern auch enorme Chancen für Entwicklungsmöglichkeiten bietet», sagt Maier. Im Zweifelsfall sollte man eine Berufsberatung aufsuchen. Das gilt auch für alle, die bereits im Berufsleben stehen und sich umorientieren möchten.