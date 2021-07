Wer sich für den MINT-Bereich interessiert, kann sich in den Ferien an der Hochschule ausprobieren. Viele Institutionen bieten Workshops und Schnupperkurse an.

Bielefeld (dpa/tmn) - Auch während der Corona-Pandemie bieten viele Hochschulen MINT-Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler an. Darauf weist die Initiative „Komm-mach-MINT“ auf Twitter hin. Viele der Programme finden aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen online statt.

Eine Übersicht zu den Ferien-Unis gibt es auf der „Komm-mach-MINT“- Webseite. Über die genauen Termine sowie die Anmelde- und Teilnahmebedingungen kann man sich auf den Webseiten der Hochschulen informieren.

Windenergie-AGs, Robotik-Workshops oder 3-D-Druck-Kurse: Die Angebote stammen grundsätzlich alle aus dem MINT-Bereich und richten sich entsprechend an alle, die sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik interessieren.

Die Initiative „Komm-mach-MINT“ listet jeweils auf, für welche Jahrgangsstufen oder Altersgruppen die Ferienkurse oder Workshops gedacht sind. Das reicht von Jahrgangsstufe 4 bis zu Studieninteressierten.

