Fachkräftemangel herrschte schon vor der Corona-Pandemie. Ein Mangel an Ausbildungsplätzen dürfte diesen Trend verstärken. Vor allem im nächsten Jahr könnte es zu einem deutlichen Rückgang kommen.

Berlin (dpa) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele,

hat an die Unternehmen appelliert, bei der Ausbildung nicht

nachzulassen. „Nach der Pandemie ist der Fachkräftemangel genauso

wieder da wie vorher - und kann sich zu einer immer schlimmeren

Wachstumsbremse entwickeln“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk

Deutschland.

„Mein Appell an große und kleine Unternehmen ist: Bilden

sie bitte aus!“ In diesem Jahr erwarte die Bundesagentur noch keinen

„Corona-Jahrgang“ bei den Auszubildenden-Zahlen. Die Vermittlung in

Ausbildung verzögere sich zwar, aber sie funktioniere, erklärte

Scheele.

„Für das kommende Jahr machen wir uns, ehrlich gesagt,

größere Sorgen.“ Denn: „Die Betriebe melden zurückhaltender

Ausbildungsstellen und Praktika.“ Zudem hänge die Berufsorientierung

an den Schulen davon ab, dass die Schulen die Berater in der Pandemie

einließen.

