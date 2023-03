Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Menschen, die in evangelischen Gemeinden oder Einrichtungen der Diakonie sexualisierte Gewalt erfahren haben, sollten in der EKD die Aufarbeitung begleiten und Vorschläge machen, was gerechte Anerkennungsleistungen sind. Vor sieben Monaten wurde der Betroffenenbeirat eingesetzt. Am Montagabend war Schluss – gegen den Willen von Beiratsmitgliedern.

Vertrauen schaffen – das sollte der Betroffenenbeirat erreichen. Denn recht spät hatte man in der Evangelischen Kirche in Deutschland mit der Aufarbeitung des Missbrauchs in den eigenen Reihen