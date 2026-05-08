Während Donald Trump die Lage im Konflikt mit Iran demonstrativ gelassen darstellt, wachsen in Washington die Zweifel an der tatsächlichen Entwicklung.

Donald Trump beschreibt die Lage in der Straße von Hormus in Poesie. Die iranischen Raketen und Drohnen, die dort zwei Fregatten der US-Navy angegriffen hatten, seien „so wunderschön hinab zum Meer gesunken, wie ein Schmetterling in sein Grab fällt“. Die anschließende Vergeltung durch die US-Streitkräfte gegen Militärstützpunkte und Abschussrampen sei nicht das Ende des Waffenstillstands gewesen, sondern ein „love tap“, verkündet der Präsident gegenüber dem Fernsehsender ABC. Ein „sanfter Klaps“ also oder, wie er später sagt, „eine Kleinigkeit“. Er werde „Bescheid geben, wenn es keinen Waffenstillstand mehr gibt“. Dann folgt eine düstere Drohung: „Sie müssen nur auf einen großen Lichtschein achten, der aus dem Iran kommt.“

Dass der von Trump zu Kriegsbeginn als „kleiner Ausflug“ bezeichnete Konflikt für die ganze Welt sichtbar wenig mit der Realität zu tun hat, hält den Präsidenten nicht davon ab, ein rosiges Bild seiner angeblich unglaublichen Erfolge zu zeichnen. Für einen Faktencheck sorgt ausgerechnet sein eigener Auslandsgeheimdienst CIA, der in einem internen Bericht der Fiktion Trumps mit analytischer Prosa begegnet.

Iran wohl widerstandsfähiger als behauptet

Laut dem an die „ Washington Post“ durchgestochenen Report könne Iran die US-Seeblockade seiner Häfen 90 bis 120 Tage durchhalten, womöglich länger, bevor die Wirtschaft ernsthaft ins Straucheln gerate. Teheran lagere einen Teil seines Öls auf Tankern, die wegen der Blockade ohnehin leer bleiben würden. Parallel drossle das Regime die Förderung in seinen Feldern, um die Bohrlöcher zumindest funktionsfähig zu halten. „Es ist bei weitem nicht so dramatisch, wie manche behaupten“, zitiert das Blatt einen mit dem Bericht Vertrauten.

Ähnlich unschön fällt der militärische Befund aus. Trotz wochenlanger US-amerikanischer und israelischer Bombardements von rund 13.000 Zielen verfüge Iran noch über 75 Prozent seiner mobilen Abschussrampen und 70 Prozent seiner Raketenbestände aus der Vorkriegszeit. Das Regime habe fast alle unterirdischen Lager wieder geöffnet, beschädigte Raketen repariert und teils neue fertiggestellt.

Vor Kriegsbeginn hatte Iran rund 2500 ballistische Raketen und Tausende Drohnen im Arsenal. Für die Kontrolle der Straße von Hormus zählen laut Analysten innerhalb und außerhalb der Regierung ohnehin weniger die großen Raketen. Entscheidend seien die billigen Drohnen, die sich in kleinen Lagerhallen bauen und leicht verstecken lassen.

Diese Drohnen, aber auch Raketen, spielten bei einem Schlagabtausch am Donnerstag in der Straße von Hormus eine zentrale Rolle – und drohten, die Lage gefährlich eskalieren zu lassen. Anlass war der Beginn der Begleitung von Handelsschiffen durch die US-Navy. Trump stoppte das sogenannte „Projekt Freiheit“ bereits nach einem Tag. Als Grund gab er „eine Bitte aus Pakistan“ und angebliche Fortschritte bei den Verhandlungen mit Iran an. Wie sich nach übereinstimmenden Medienberichten in den USA nun herausstellt, war das „Projekt Freiheit“ nicht mit Saudi-Arabien abgestimmt. Dessen Kronprinz Mohammed bin Salman zeigte sich so verärgert, dass er den Amerikanern die Nutzung des Luftraums und von Basen in seinem Reich untersagte.

Rückschläge für die Vereinigten Staaten

Nach nur einem Tag war die Begleitung am Ende. Erst mehrere Telefonate zwischen Trump und dem Kronprinzen brachten die Freigabe von Luftraum und Stützpunkten zurück – allerdings nach wie vor nicht für das „Projekt Freiheit“.

Eine Option weniger für den US-Präsidenten, der nun von seinen Generälen vorgelegte Pläne erwägt, Iran in einer neuen, intensiven Kampagne gefügig zu bomben. Ganz so wehrlos, wie Donald Trump sagt, sind die Iraner dabei nicht – wie auch die Auswertung von Satellitenaufnahmen ergibt, die durch iranische Angriffe verursachte Schäden auf den US-Basen zeigen.

Eine exklusive Analyse der „Washington Post“ zählt an 15 US-Stützpunkten in der Region 217 beschädigte Einrichtungen. Die Iraner trafen demnach Kasernen, Treibstofflager, Flugzeuge und Hangars, dazu teure Radaranlagen und Luftabwehrsysteme. Sieben US-Soldaten starben, mehr als 400 wurden verletzt. Das Hauptquartier der 5. Flotte in Bahrain musste vorerst nach Florida verlegt werden. Analysten befürchten, dass US-Truppen auf Dauer nicht mehr in großer Anzahl an ihre Basen zurückkehren könnten.

Die Lyrik des amerikanischen Präsidenten kann über die nüchterne Lage mit den schwindenden Handlungsoptionen nicht hinwegtäuschen. Trump benötigt die in Pakistan verhandelte 30-tägige Verschnaufpause politisch dringender als das Regime in Teheran, das nach Einschätzung von Experten fester im Sattel sitzt als vor Beginn des Kriegs.