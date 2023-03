Drei Länder haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Sie wollen prüfen lassen, ob die geplante Reform bei den Kliniken zu weit in ihre Kompetenzen eingreift.

Die Kritik aus Bayern war zuletzt besonders laut. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wurde nun ein Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Krankenhausvergütung angefordert. Der Augsburger Rechtsprofessor Ferdinand Wollenschläger soll noch in diesem Frühjahr Ergebnisse erstellen, kündigten die Gesundheitsminister der drei Länder am Sonntag an.

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erklärte, es solle beleuchtet werden, ob der Bund mit seinen Plänen in die Krankenhausplanung der Länder hineinregieren wolle. Es gebe die Vermutung, dass die Empfehlung der Regierungskommission zur Neuregelung der Krankenhausfinanzierung weit über das verfassungsrechtlich zulässige Maß hinausgeschossen sei. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte, auch die drei Länder hätten Interesse an einem Gelingen der Reform. Die Länder könnten aber keiner Reform zustimmen, die ihnen die Beinfreiheit zum Gestalten nehme.

Fallpauschalen sollen abgeschafft werden

Damit spitzt sich der Streit mit Gesundheitsminister Lauterbach zu, der die Länder vor einem Alleingang bei einer Krankenhausreform gewarnt hat. Kern der geplanten Reform ist nach Worten Lauterbachs eine „Entökonomisierung“ des Krankenhauswesens. Das bisherige System der Fallpauschalen soll weitgehend abgeschafft werden. Vorgesehen ist zudem, dass sich kleine Krankenhäuser auf eine Grundversorgung konzentrieren, während komplexere Eingriffe vor allem in großen, entsprechend spezialisierten Kliniken stattfinden sollen. Eckpunkte der Reform sollen im Sommer vorgelegt werden.

Unterdessen fürchten die deutschen Krankenhäuser das Ausbleiben der vom Bund versprochenen Milliardenhilfe für den Ausgleich der gestiegenen Energiekosten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) wirft der Bundesregierung grundlegende Planungsfehler bei dem Hilfsprogramm vor: Der Härtefallfonds sei so konstruiert, dass die meisten Fälle schlicht nicht berücksichtigt würden, sagte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gerald Gaß. Auch sei vieles zu bürokratisch.

Das Bundesgesundheitsministerium wies die Kritik zurück. Der Bund will den deutschen Krankenhäusern für den Zeitraum von Oktober 2022 bis April 2024 bis zu sechs Milliarden Euro zur Verfügung stellen. 1,5 Milliarden davon sollen als Pauschalzahlungen fließen, abhängig von der Bettenzahl. Den Haken sehen die Kliniken bei der Auszahlung der restlichen bis zu 4,5 Milliarden, die abhängig von den tatsächlichen Energiekosten für jedes Haus individuell berechnet werden sollen.