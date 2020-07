Der ehemalige SS-Wachmann Bruno D. ist am Donnerstag vom Hamburger Landgericht zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und in einer weiteren Entscheidung vor dem finanziellen Ruin bewahrt worden.

Die Jugendstrafkammer des Landgerichts sprach den 93-Jährigen der Beihilfe zum Mord in mindestens 5232 Fällen schuldig. Die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring sagte in der Urteilsbegründung, wer sich wie der Angeklagte verhalte, mache sich schuldig – bis an sein Lebensende. Das sei die rechtsstaatliche Antwort auf den Unrechtsstaat der Nationalsozialisten.

Bruno D. war von August 1944 bis April 1945 als SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof (bei Danzig) tätig. Da er zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt war, fand der Prozess vor der Jugendstrafkammer statt. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft gemäß Jugendstrafgesetz gefordert.

„Im Sog der Entmenschlichung“

„Wir zeigen nicht mit dem Finger auf Sie“, sagte Meier-Göring zum Angeklagten. „Aber es war falsch, was Sie damals getan haben.“ Er hätte nicht mitmachen dürfen, sondern versuchen müssen, sich dem Einsatz in Stutthof zu entziehen. Das Gericht sei überzeugt, dass D. nicht gefühllos sei. Er habe sich „in den Sog der Entmenschlichung reinreißen lassen“ – wie so viele, so Meier-Göring.

Der Angeklagte muss nicht – wie vom Staatsanwalt gefordert – alle Verfahrenskosten tragen, sondern nur die Kosten seiner Verteidigung. Es hätte seinen „sicheren finanziellen Ruin“ und eine zweite Strafe bedeutet, sagte Meier-Göring zur Begründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Anwalt des Verurteilten war aber zufrieden.