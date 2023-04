Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Anzahl der in Deutschland lebenden EU-Bürger aus Osteuropa ist innerhalb von fünf Jahren um 744.000 gestiegen. Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. In der Pfalz sind besonders Zweibrücken, der Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal gefragt.

Die Zuwanderungsdebatte in Deutschland kreist meist um Menschen aus Krisengebieten wie Syrien oder den Irak. Ende 2019 lebten hierzulande beispielsweise 790.000 Syrer. 2009 waren es noch unter 30.000