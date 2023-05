Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor zwei Monate wurde die Hagia Sophia von der Türkei zur Moschee erklärt. Die byzantinische Kirche bleibe Besuchern geöffnet, versprach die türkische Regierung damals. Wie sieht es heute in der Hagia Sophia aus?

An der Pforte zur Hagia Sophia warten die Sittenwächter. „Lady!“ sprechen Männer in roten Westen alle unverschleierten Frauen an und schicken sie an einen Verkaufsstand hinter