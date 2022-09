Die Europäische Union ist mächtig, wenn sie geeint auftritt. Doch ihre Institutionen stehen sich oft selbst im Weg. Es ist allerhöchste Zeit für Reformen.

Viele Menschen in Europa haben Angst. Die sehr konkrete Angst, dass sie in diesem Winter ihre Energierechnungen nicht bezahlen können, dass sie wegen der drohenden Rezession ihre Arbeit verlieren, dass der Krieg in der Ukraine weiter eskaliert, dass der Klimawandel bald nicht mehr aufzuhalten ist oder dass sie weiter von Corona heimgesucht werden. Ursula von der Leyen hat versucht, in ihrer Rede zur Lage der Union auf diese Ängste einzugehen, die Menschen zu beruhigen und ihnen Zuversicht zu geben.

Dabei hat die EU-Kommissionschefin zurecht auf eine beeindruckende Bilanz verwiesen. Europa hat beim Überfall Russlands auf die Ukraine mit einer nicht für möglich gehaltenen Geschlossenheit reagiert. In kurzen Abständen wurden mächtige Sanktionspakete gegen Moskau verabschiedet. Zugleich wurde und wird die Abhängigkeit von russischen Gas- und Öllieferungen zurückgefahren und der Ausbau von Windkraft, Sonnenenergie und anderer alternativer Energien forciert. Fieberhaft wird daran gearbeitet, die sozialen Härten abzufedern. Wofür die EU vor dieser Jahrhundertkrise viele Jahre gebraucht hätte, wurde nun in wenigen Wochen beschlossen.

Europäisches Lebensmodell in Gefahr

Die Menschen in der EU können mit Stolz auf diese Leistungen blicken, auch wenn die Kritik an den einzelnen Maßnahmen nie verstummt ist. Es ist eine der guten Seite der Demokratie, dass jeder seine Meinung frei äußern kann, ohne Repression befürchten zu müssen.

Von der Leyen hat allerdings zurecht darauf hingewiesen, dass es um weitaus mehr geht, als darum, die aktuellen Krise zu bewältigen. Europa steht vor Herausforderungen, die tiefgreifender sind und das Leben der Menschen auf Jahrzehnte hinaus beeinflussen werden. Es geht darum, das europäische Lebensmodell zu verteidigen.

Nicht nur der Angriffskrieg Russlands bedroht die Freiheit, den Wohlstand und die Demokratie in Europa. Auch auf den zunehmend aggressiven Versuch Chinas, den westlichen Gesellschaftsmodellen einen autokratischen Entwurf entgegenzustellen, muss reagiert werden. Zudem entwickelt sich Peking wirtschaftlich vom Partner zum Gegner, der Abhängigkeiten kaltblütig ausnutzt. Europa wird sich darauf vorbereiten müssen, langfristig mit Konflikten und instabilen Verhältnissen konfrontiert zu werden.

Beweglicher, bürgernäher, begreifbarer

Deshalb ist es allerhöchste Zeit, die seit Jahrzehnten aufgeschobenen EU-Reformen in Angriff zu nehmen. Im Zentrum der Diskussionen steht dabei immer wieder das Ende des Vetorechts. Einzelne Staaten können die EU blockieren, um ihre Interessen durchzudrücken. Um die Handlungsfähigkeit der Union auch in Zukunft zu gewährleisten, muss das Vetorecht in seiner heutigen Form abgeschafft werden.

Das ist auch eine Forderung der viel gelobten Zukunftskonferenz, die ihre Reformvorschläge jüngst vorgelegt hat. Die teilnehmenden Bürger haben ein feines Gespür für die Defizite der Union bewiesen. Die meisten Vorschläge zielen darauf ab, die EU beweglicher, bürgernäher und begreifbarer zu machen. Die Rede von der Leyens ging in dieselbe Richtung und hat Mut auf dem Weg in die Zukunft einfordert. Nun sind die EU-Institutionen in der Pflicht. Sie müssen beweisen, dass sie die Zeichen der Zeit verstanden haben.