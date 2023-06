Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der wichtigste Herausforderer des amtierenden brasilianischen Präsidenten Bolsonaro ist ein alter Bekannter: Lula da Silva. Es ist das Duell zwischen einem Anti-Demokraten und einem etwas ältlichen Demokraten.

Mit voller Fahrt vorwärts in die Vergangenheit – so soll in Brasilien die zweite Amtszeit von Jair Bolsonaro als