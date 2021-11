Die promovierte Sozialwissenschaftlerin Irme Stetter-Karp ist neue Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Nach Rita Waschbüsch bekleidet damit zum zweiten Mal eine Frau das Amt.

Stetter-Karp folgt Thomas Sternberg, der nach sechs Jahren nicht mehr für den Posten an der Spitze des höchsten Gremiums der Laien kandidiert hatte. Stetter-Karps Biografie ist geprägt von ihrem Engagement im Bistum Rottenburg-Stuttgart, für das sie bis Herbst 2020 knapp vier Jahrzehnte arbeitete: als Chefin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und des Bischöflichen Jugendamts, als Leiterin des Bildungswerks und als Caritasdirektorin und Ordinariatsrätin für die soziale Arbeit ihrer Kirche in Württemberg.

Ihre Erfahrungen reichen weit über die Heimat hinaus. Als Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Mitglied in ZdK-Leitungsgremien und als eine der Moderatorinnen des Reformprojekts Synodaler Weg gilt sie innerkirchlich als bestens vernetzt. Mehr als ein Jahrzehnt leitete sie ehrenamtlich auch die Hilfsorganisation In Via, die sich für gerechte Bildungschancen für Mädchen und junge Frauen einsetzt. Seit 2020 ist sie auch Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Die 65-Jährige, die sich als ausdauernd und zäh beschreibt, fühlt sich auch nach Jahrzehnten innerkirchlichen Engagements „nicht müde“ und will „leidenschaftlich für Reformen kämpfen“.

Politische und gesellschaftliche Aufgabe

Ihren neuen Job begreift Stetter-Karp als politische und gesellschaftliche Aufgabe. Sie will in den „unvermeidlichen und umfassenden gesellschaftlichen Transformationsprozess“ die katholische Stimme einbringen – etwa wenn es um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, den Umgang mit Geflüchteten, um die Pflegereform und eine neue gesetzliche Regelung zur Selbsttötung, um Generationengerechtigkeit und den Klimawandel geht. Helfen kann Stetter-Karp, dass ihr Konfliktbereitschaft und -fähigkeit bescheinigt werden. Auch dann, wenn es mit persönlichen Konsequenzen verbunden ist. 1999 riskierte sie den Job, als sie nach dem von Papst Johannes Paul II. verordneten Ausstieg aus dem staatlichen System der Schwangerenberatung gemeinsam mit anderen prominenten Katholiken den Verein Donum Vitae (Geschenk des Lebens) gründete, um diese Arbeit aus einer christlichen Perspektive fortzusetzen.