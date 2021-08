Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat zwar etwas Bewegung in die russische Politik gebracht. Aber gefährlich werden kann er Präsident Putin nicht.

Um den russischen Staat zu stärken, müsse die rechtgläubige Geistlichkeit „lebensgroße Porträts Wladimir Putins mit einem weißen, quadratischen Heiligenschein“ aufhängen. Das verkündete kürzlich das „Nationalkomitee+60“. Dieser Fanclub, der sich anlässlich des 60. Geburtstags des amtierenden Präsidenten gegründet hat, betrachtet den Konflikt zwischen Wladimir Putin und dem Oppositionellen Alexei Nawalny als schicksalhafte Zuspitzung. Der Antichrist in Gestalt Nawalnys wolle Verwirrung in Russland sähen, so die Putin-Gläubigen.

Aber auch russische und sogar westliche Medien schreiben von einem Duell auf Leben und Tod. Tatsächlich scheint Nawalny mit seiner tollkühnen Rückkehr nach Russland Bewegung in die russische Gesellschaft gebracht zu haben. Mit einem nach seiner neuerlichen Festnahme ausgestrahlten Enthüllungsvideo über einen Prunkpalast, der angeblich Putin gehört, macht er erneut Furore. Fast 99 Millionen Youtube-Zuschauer haben es gesehen. Vergangenen Samstag demonstrierten in weit mehr als 100 Städten Bürger für Nawalny und gegen Putin.

Die große Protestaktion war nur Wunschdenken

„Die größte allrussische Protestaktion in der modernen Geschichte“, jubelte Nawalnys Team. Das ist leider nur Wunschdenken. Denn in der Hauptstadt Moskau etwa wagten sich kaum mehr als 20.000 Menschen auf der Straße. Bei den Protesten von 2019 oder auch 2012 waren es drei- bis sechsmal so viele. Letztlich brauchte Nawalny aufs ganze Land gesehen noch nicht einmal 0,2 Prozent der Russen auf die Straße.

Alle anderen blieben lieber zu Hause. Zwar finden die Russen ihren Präsidenten immer weniger sympathisch, zwar ist das frühere Wachstum der Reallöhne in einen leichten Rückgang umgeschlagen, aber noch befindet sich der Lebensstandard der meisten Russen keineswegs im freien Fall. Und dass Putins Staat immer mehr Bürgerrechte kassiert, ignoriert man lieber. Wobei ja die russische Justizmaschine neben Nawalny auch Durchschnittsbürgern, die in ihr Räderwerk geraten, einen fairen Prozess verweigert. Wer gegen diese Missstände auf die Straße geht, bringt sich in große Gefahr. So wie jene mehr als 4000 Demonstranten, die seit Samstag verhaftet wurden. Aus diesem Grund fehlt Nawalnys Straßenopposition weiter die kritische Masse. Ihre Protest ist mutig, aber viel zu schwach, um seine Freilassung zu erzwingen.

Im System Putin ist kein Platz für Opposition

Die russische Staatsmacht wickelt den Fall Nawalny mit brutaler Willkür ab, in Putins System ist längst kein Platz mehr für Opposition und Kritik. Den Kremlkritiker Nawalny, der nicht müde wird, die Korruption in Russland anzuprangern, betrachtet man als vom bösen Ausland gestützten Todfeind, den es politisch oder auch physisch zu vernichten gilt. So wie die gesamte Opposition. Putins System hat offenbar die Fähigkeit fast verloren, sich unbequeme Wahrheiten auch nur anzuhören, geschweige denn die Politik zu korrigieren.

Die Parlamentswahlen im Herbst drohen mangels echter Alternativen zur Formalität zu verkommen. Russland droht Stillstand bis zur Erstarrung, wie damals, kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion. Und Nawalny muss womöglich viele Jahre hinter Gittern ausharren. Ob sein Moment kommen wird, hängt auch davon ab, wie lange der inzwischen 68-jährige Putin noch an der Macht bleibt.