Im Januar 2019 erhielten zahlreiche deutsche Landgerichte per E-Mail nahezu zeitgleich eine Bombendrohung der „Nationalsozialistischen Offensive“. Ein 32-jähriger Rechtsextremer soll dahinter stecken. Jetzt hat am Landgericht Berlin der Prozess gegen ihn begonnen – mit Verzögerung.

Unter dem Betreff „Der Beginn“ wurde in den E-Mails die Beseitigung der Judikative „zur Rettung des Landes“ angekündigt. „Wir agieren gegen das System, das abgeschafft werden muss“, hieß es unter anderem. Daraufhin wurden Justizgebäude in Stuttgart, Bremen, Saarbrücken, Wiesbaden, Potsdam und Erfurt geräumt, durchsucht. Nur im Landgericht Berlin passierte gar nichts, weil die Drohmail erst 17 Tage nach dem Eingang überhaupt entdeckt wurde.

Unterschrift: „Heil Hitler“

Gestern waren gerade die Personalien des Angeklagten festgestellt, als der Vorsitzende der 10. Strafkammer die Sitzung mit ernster Mine unterbrach. „Es ist eine Drohung eingegangen“, erklärte Thorsten Braunschweig. Der müsse nachgegangen werden. Das Verfahren gegen den 32-Jährigen, der mutmaßlich hinter der „Nationalsozialistischen Offensive“ steckt, musste unterbrochen werden. Unter „NSU2.0“ kündigte gestern um 12.41 Uhr ein Fax in der Geschäftsstelle des Gerichts an, dass zahlreiche Sprengsätze deponiert seien, damit die zahlreichen „Vertreter der Lügenpresse“ in „ihrem eigenen Blut ersaufen“ würden, verlas Gerichtssprecherin Lisa Jani. Unterzeichnet war das anonyme Schreiben mit „Heil Hitler“.

Der kurze Text nahm auch direkten Bezug auf den Vorsitzenden und das Verfahren gegen den 32-Jährigen. Tatsächlich wurde das Gerichtsgebäude dann weiträumig abgesperrt und anderthalb Stunden lang durchsucht, ohne dass irgendetwas den Verdacht der Polizei erregte. Die Strafkammer tat dem offenbar mit dem Angeklagten verbündeten Fax-Schreiber nicht den Gefallen, das Verfahren zu unterbrechen, sondern ließ umgehend die Verlesung der Anklage zu.

Helene Fischer unter den Opfern

Darin wirft Oberstaatsanwältin Eva-Maria Tombrink dem mehrfach vorbestraften Mann vor, in insgesamt 107 Fällen den öffentlichen Frieden gestört, mit Morden und Sprengstoffexplosionen und mit empfindlichen Übeln gedroht zu haben. Darunter sind allein 87 Bombendrohungen. Dabei habe der Absender stets den Plural verwendet, „um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um eine größere Gruppe handelt“. Sein Ziel sei es gewesen, „das kapitalistische System zugunsten einer nationalsozialistischen Ordnung zu vernichten“.

Die Ermittler fanden beim Angeklagten Bilder, auf denen er vor einer Hakenkreuzfahne posiert, und auch Anleitungen zum Bau von Sprengvorrichtungen. Viele der Drohmails richteten sich gegen Einrichtungen und Repräsentanten des Staates, andere gezielt gegen einzelne Personen, vor allem Frauen. Dem Musikverlag der Schlagersängerin Helene Fischer schrieb die „Nationalsozialistische Offensive“, dass slawische Völker und Frau Fischer „nichts bei uns zu suchen“ hätten.

Netzwerk mit Gesinnungstätern

Auch Bundestagsabgeordnete, die sich gegen rechts engagieren, wurden Ziel der Drohmails. So wurde Martina Renner von den Linken massiv verbal angegriffen, es wurde ihr gegenüber angekündigt, Briefbomben zu verschicken. „Das geht nicht spurlos an einem vorüber“, sagte die Politikerin während der Unterbrechung. Sie sei froh, dass in diesem Fall die intensiven Ermittlungen auch auf das Darknet ausgeweitet wurden. Denn, so vermutet Renner, die als Nebenklägerin in dem Verfahren zugelassen ist, im Fall des Angeklagten bestand bereits die große Gefahr, „vom Wort zur Tat zu schreiten“.

Die Anklage geht davon aus, dass der 32-Jährige ein Netzwerk mit anderen Gesinnungstätern geknüpft hat. Denn es gibt zahlreiche ähnliche Droh-Mails, die mit „Wehrmacht“ oder „NSU2.0“ unterzeichnet waren – wie eben auch jenes, das gestern im Berliner Landgericht einging.