In Großbritannien scheint das Experiment der Komplettöffnung zu gelingen: Corona soll allein durch Impfschutz statt durch gesellschaftliche Restriktionen eingedämmt werden. Aber spielen auch die Jüngeren mit?

Am Freitag startete die britische Regierung eine Anzeigenkampagne auf sozialen Medien, um die Impfbereitschaft unter jungen Leuten zu erhöhen. Auf Twitter und TikTok, auf Snapchat und Instagram sowie auf Plakatwänden und in Zeitungsinseraten wird darauf hingewiesen, dass ohne Impfschutz keine Auslandsreisen oder Disco-Besuche möglich sein werden. „Lasst euch den Spaß nicht entgehen“, lautet die Botschaft, die sich gezielt an die U-30-Generation wendet.

Erstaunen und Argwohn

Die jüngste Kampagne soll den Erfolg des britischen Experiments sichern. Am 19. Juli hatte die Regierung sämtliche Corona-geschuldete Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben. Obwohl seit Anfang Juni die Anzahl der Neuinfektionen rapide in die Höhe ging und kurz vor dem sogenannten „Freedom Day“ den Wert von über 50.000 erreichte, kam es am „Tag der Freiheit“ zur Komplettöffnung der Gesellschaft. Die Maskenpflicht fiel ebenso weg wie Abstandsregeln und Kontaktverbote. Weltweit wurde das Experiment mit Erstaunen, wenn nicht Argwohn betrachtet, weil man einen eskalierenden Anstieg der Infektionszahlen für unausweichlich und die Entwicklung neuer Virusvarianten für möglich, wenn nicht sogar für wahrscheinlich hielt.

Geringere Impfbereitschaft bei den Jüngeren

Zumindest ersteres ist nicht eingetreten. Nach dem 19. Juli begannen die Infektionszahlen überraschend sieben Tage in Folge zu fallen und erreichten zuletzt ein Plateau von etwa 26.200 Fällen täglich. Zurzeit liegt die Rate der täglichen Neuinfektionen um rund zehn Prozent unter der Vorwoche. Ebenfalls um rund zehn Prozent niedriger ist aktuell die Anzahl der täglichen Krankenhauseinweisungen – verglichen mit der Vorwoche. Die Behörden sehen sich bestätigt in ihrem Experiment der Komplettöffnung, dass eine Eindämmung von Corona allein durch den Impfschutz möglich ist anstatt durch gesellschaftliche Restriktionen.

Es reicht noch nicht

Zu diesem Zweck muss allerdings die Impfmauer immer höher gezogen werden. Zurzeit haben 69 Prozent aller Briten zumindest eine erste Impfung erhalten, während rund 57 Prozent doppelt geschützt sind. Für eine Herdenimmunität reicht das allerdings noch nicht, dafür müssten rund 85 Prozent der Gesamtbevölkerung immunisiert sein. Daher rücken jetzt die jüngeren Altersgruppen in den Fokus, denn dort ist die Impfquote am niedrigsten. Zum Teil liegt das daran, dass Impfstoffe für die unter 18-Jährigen erst am Donnerstag freigegeben wurden. Zum anderen ist die Impfbereitschaft bei den Jüngeren nicht so hoch wie bei den Älteren. Lediglich 68 Prozent in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen hatten bisher eine erste Impfung bekommen, während es bei den über 50-Jährigen mehr als 95 Prozent sind. Kein Wunder also, dass sich die behördlichen Anstrengungen jetzt darauf konzentrieren, junge Menschen zum Piks zu bewegen. In der Londoner Disco „Heaven“ wird am Wochenende ein „Pop-up“-Impfzentrum eingerichtet, während der Nachtclub „Ministry of Sound“ ebenfalls seine Kundschaft aufforderte, sich impfen zu lassen.

Bisher sanfter Druck

Gegenwärtig arbeitet man noch mit sanftem Druck und will amtliche Impfpässe und damit verbundene Einschränkungen vermeiden. Doch der Ton ist deutlich. Auslandsreisende, tönte der Verkehrsminister Grant Shapps, werden auf Dauer den doppelten Impfnachweis brauchen. Wenn junge Leute also einen Strandurlaub in Spanien anpeilen, führe kein Weg am Piks vorbei. Und Premierminister Boris Johnson hatte angedroht, ab September den Besuch von Discos und Nachtclubs nur noch mit Impfnachweis zu erlauben.