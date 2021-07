Nach zehnmonatigen Beratungen hat die Zukunftskommission Landwirtschaft ihren Bericht fertig. Er ging am Dienstag an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Worauf sich die 31 Kommissionsmitglieder aus der Agrarbranche, Wissenschaft und dem Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz geeinigt haben.

Wie soll Landwirtschaft zukünftig aussehen?

Einig sind sich alle: So wie bisher kann es nicht weitergehen. Die Landwirtschaft habe eine enorme Produktionssteigerung verzeichnet und so ein starkes Wachstum der Bevölkerung ermöglicht. Die Kehrseite: Natur und Umwelt würden übernutzt, von Tieren und Ökosystemen „bis hin zur gefährlichen Beeinträchtigung des Klimas“. Zukünftig, so die Experten der Kommission, solle sich ökologisches Handeln der Landwirte auch wirtschaftlich wieder lohnen. Landwirtschaft solle so zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Landwirte sollen außerdem mehr gesellschaftliche Anerkennung erhalten und zielgerichteter unterstützt werden. So sollen auch Produktionsverlagerungen in Regionen mit geringeren ökologischen und sozialen Standards verhindert werden.

Wie sollen diese Ziele erreicht werden?

Um das zu erreichen, schlägt die Kommission eine ganze Reihe von Maßnahmen vor. So sollen beispielsweise natürliche Treibhausgassenken wie Moore und Humus wieder mehr Stellenwert bekommen und insgesamt stabile Agrar-Ökosysteme geschaffen werden. Außerdem empfehlen die Experten eine Reduzierung des Konsums tierischer Produkte. Insgesamt sollen wesentlich weniger Nutztiere unter deutlich besseren Bedingungen gehalten werden. Preise für Lebensmittel sollen deren tatsächliche Produktionskosten abbilden.

Was soll das insgesamt kosten?

Eine klare Aussage dazu gibt es im Abschlussbericht nicht.

Was bedeutet das für die Verbraucher?

Übertragen auf die Lebensmittelpreise kommen die Autoren zu dem Schluss, dass sich beispielsweise die Erzeugerpreise für ein Kilo Rindfleisch um das fünf- bis sechsfache erhöhen müssten. Die Preise anderer tierischer Produkte müssten sich um das zwei- bis vierfache steigern, Preiserhöhungen pflanzlicher Produkte fallen geringer aus.

Was sagen die Landwirte?

Der Deutsche Bauernverband (DBV) sieht in dem Bericht „eine Grundlage für den zukünftigen politischen Diskurs über Landwirtschaft“. DBV-Vizepräsident Werner Schwarz gab zu bedenken: „Nur wenn auf den Höfen Geld verdient wird, können wir auch Umweltleistungen erbringen.“