Die FDP ringt um ihre Zukunft. Die Frage nach der Führung ist entscheidend. Wieso jetzt die Zeit für echten Liberalismus ist.

„Deutschland braucht eine liberale Partei in den Parlamenten“ – ein Satz, der in diesen Tagen häufig fällt. Klar: von FDP-Sympathisanten. Aber auch von solchen, die die Partei der Genschers, Westerwelles und – ja, auch – Lindners nie gewählt haben.

Über Parteigrenzen hinweg steht ein Konsens: Dieses Land profitiert von einer laut vernehmbaren Repräsentanz eines gesunden, in sich gefestigten Liberalismus. Nur: Welche Partei verkörpert dieses Ideal, nach dem es sich wirklich zu streben lohnt?

Die FDP, die weit entfernt scheint von einer zur parlamentarischen Mitgestaltung notwendigen Zustimmung? Die ihre Streitereien als inneren Pluralismus zu verkaufen gedenkt? Der es grundsätzlich an Verbindendem abgeht? Die früher stark war, wenn sie Lust auf Zukunft vermittelte? Deren Lautsprechern es heute aber mehr ums Gewinnen oder Verlieren geht als um Liberalismus? Die einst all jenen eine Heimat bot, denen es anderswo zu viel Nanny- und zu wenig Gründergeist war? Deren Führung heute lieber auf in hippen Berlin-Mitte-Büros sitzende, brüchige Egos hört statt auf gestaltungswillige Unternehmer im Land?

Selbstreferentielles auf Social Media

Die Geister, die niemand rief, trommeln dieser Tage auf ihren von Selbstreferenzen zugepflasterten Profilen. Zitieren Vordenker, zitieren Allgemeinplätze – zugunsten ihrer ziemlich unerfolgreichen Vorstellung einer prosperierenden FDP. Die FDP ist nicht am Abgrund wegen der Kuhles, Strack-Zimmermanns oder Vogels. Sondern wegen jener Männer (!), die den Karren weißwein¬geschwängert, mit viel PS, in den Dreck fuhren. Die Liberalismus als Hebel fürs eigene Prosperieren missbrauchten.

Zuletzt war der Liberalismus in Deutschland erfolgreich – im Sinne von Zustimmung –, als es Christian Lindner gelang, mit einer auf sich und progressive Zukunftspolitik ausgerichteten Kampagne zu überzeugen. Die FDP war cool, modern, wählbar für Menschen, die ihr Geld noch bei der Sparkasse geparkt hatten, es aber eigentlich viel lieber in eine Idee investiert hätten.

Wo ist die selbstbewusste FDP hin?

Sie stand für Avantgardismus im besten Sinne: für innovatives Gedankengut, das aus dem Normativen herausbricht. Für Abbau von Bürokratismus. Für ein Zurückdrängen des Staates, nicht für dessen Zerstörung. Selbstbewusst überzeugt: Wer Zukunft gestalten will, ist bei uns richtig. Eben weniger brüchige Männlichkeit aus Berlin-Mitte und mehr tatkräftiges Anpacken aus Ludwigshafen, Borkum oder Halle.

Eine in sich gefestigte FDP erhebt die Stimme für die Freiheit des Einzelnen. Sie glaubt an die Kraft des Wettbewerbs. An das Puzzle, das starke Einzelteile benötigt, um ein starkes Ganzes zu bilden. Sie sagt laut „Stopp“, wenn zu viel Staat zu viel Eigenverantwortung blockiert.

Radikal in der Idee, aber nicht in der Ideologie

Diese FDP hat Spaß am Gestalten. Ist bereit zu Kompromissen, wenn sie der Sache dienen. Gerne radikal in ihren Ideen, aber nicht in ihrer Ideologie. Sie grenzt nicht ab des Abgrenzens wegen. Sie grenzt ab mit klugen Konzepten, wie Dinge besser laufen können.

Deutschland braucht eine liberale Partei in den Parlamenten. Aber keine, die aus hippen Berlin-Mitte-Büros heraus definiert wird. Sondern eine, die all jenen Mutigen, Avantgardistischen und Zukunftshungrigen eine politische Heimat bietet, denen Gelingen wichtiger ist als der eigene Widerstandskampf.