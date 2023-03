Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christen brauchen Gemeinschaft. Im Weihnachtsgottesdienst lebt sie auf. Er ist eine Feier, die Hoffnung und Zuversicht stiftet.

Viele von uns sind heute mal wieder Kirche: eine Gemeinde von Menschen, die ein christliches Fest feiert. Dass es so ist, dass die Gotteshäuser an Heiligabend so voll sind, wie das ganze Jahr über nicht,