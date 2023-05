Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz Millionen Arbeitsloser fehlt es in Frankreich an Servicekräften in Hotels, Restaurants und Cafés. Während Präsident Macron verspricht, das Problem langfristig anzugehen, werden zunehmend Arbeitskräfte aus Tunesien rekrutiert.

Es sind komfortable Hotelzimmer am südfranzösischen Küstenort Fréjus mit Blick aufs Meer und eigenem Zugang zum Strand. Doch ausgerechnet jetzt in der Hauptsaison bleiben