Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Regierung Netanjahu zieht mit dem neuerlichen Lockdown die Notbremse. Überzeugende Politik hat sie aber immer noch keine zu bieten.

Israel befindet sich in einer der tiefsten Krisen in der Geschichte des Landes. Über 4000 positive Corona-Testergebnisse wurden in der vergangenen Woche fast jeden Tag gemeldet; umgerechnet auf deutsche