Die derzeit massiven Preissteigerungen, etwa für Energie und Papier, schwächen die gedruckte Zeitung.

Liebe Leserinnen und Leser,

dieselbe Nachricht, aber zwei ganz unterschiedliche Überschriften. Die eine heißt: „Digital überholt Print“. Die andere heißt: „Acht von zehn Deutschen lesen Zeitung“.Beide Überschriften aus zwei unterschiedlichen Medienfachdiensten stimmen. Die Artikel beziehen sich auf eine repräsentative Studie, für die 30.810 zufällig ausgewählte Personen aus der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre befragt wurden (b4p-Studie 2022 der Zeitungsmarktforschung Gesellschaft – ZMG). Demnach legt die digitale Nutzung von Inhalten deutscher Zeitungsverlage zu. 38,2 Millionen Menschen greifen zur gedruckten Zeitung. 40 Millionen nutzen die digitalen Angebote dieser Zeitungshäuser. In der Tat überholt damit das digitale Zeitunglesen erstmals das Lesen der gedruckten Zeitung.

Insgesamt erreichen deutsche Medienhäuser mit ihren gedruckten und digitalen Angeboten 56,3 Millionen Menschen. Ihre Gesamtreichweite liegt in Deutschland bei 79,8 Prozent, also bei acht von zehn Deutschen, die älter als 14 sind.

Immer mehr „Kombinutzer“

Für die Überschrift meiner Kolumne habe ich mich bewusst für die Variante „Digital überholt Print“ entschieden. Denn das ist erstmals so, seit es diese Untersuchung gibt. Nebenbei: Die andere Variante („Acht von zehn ...)“ ist zu lang für meine Überschrift.

Was ich zum Verständnis der Studie noch erklären muss: Die Gesamtreichweite von 79,8 Prozent ist ein Nettowert. Das heißt: Jeder Leser wird nur einmal gezählt, egal wie oft oder über welchen Kanal die Zeitung gelesen wird.

Tatsächlich gibt es immer mehr „Kombinutzer“: 38,9 Prozent lesen sowohl eine Print- als auch eine Digitalausgabe ihrer Zeitung. Das gilt ganz besonders für jüngere Leserinnen und Leser im Alter von 14 bis 29 Jahren. 35,5 Prozent von ihnen lesen Print, aber die Gesamtreichweite aus Print und Digital liegt bei dieser Altersgruppe bei 67,1 Prozent.

Lesererwartung wird immer individueller

Mit Hilfe ihrer digitalen Produkte konnten die Zeitungsverlage das Interesse für ihre journalistischen Leistungen bei jüngeren Menschen deutlich erhöhen.

Es gibt drei grundsätzliche und zwei aktuelle Herausforderungen für die Zeitung auf Papier. Die drei grundsätzlichen sind:

1. Jüngere Menschen bevorzugen digitale Leseangebote gegenüber gedruckten.

2. Die Lesererwartung an das gedruckte Massenmedium Zeitung wird immer individueller. Die Bereitschaft von Abonnenten nimmt ab, Inhalte in der Zeitung zu akzeptieren, die sie selbst nicht interessieren, oder die nicht ihrer eigenen Meinung entsprechen. Das Grundprinzip der Tageszeitung, für möglichst jeden in ihrer Leserschaft interessante Themen zu bieten, funktioniert nicht mehr so wie über Jahrzehnte. Ich spitze es zu: Die Toleranz gegenüber Themen, die einen selbst nicht interessieren und gegenüber Meinungen, die man nicht teilt, nimmt ab.

3. Die Zustellung der gedruckten Zeitung wird immer kostspieliger und immer schwieriger.

Manche Zeitungen erscheinen nicht mehr an jedem Werktag in Print

Zwei aktuelle, sehr große Herausforderungen kommen dazu:

1. Der Einkaufspreis für Zeitungspapier hat sich binnen eines Jahres verdoppelt. Es gibt derzeit einen regelrechten Verteilungskampf um das knappe Gut Papier. Und die Verlage gehen notgedrungen dazu über, die Umfänge ihrer Printausgaben zu reduzieren. Einige verzichten schon ganz auf eine gedruckte Werktagsausgabe pro Woche (meistens am Dienstag) und bieten da nur noch eine digitale Zeitung an.

2. Die hohen Energiepreise machen vor den Verlagen nicht halt. Vor allem der Zeitungsdruck ist extrem energieintensiv. Hinzu kommen die Spritkosten für den Vertrieb. Im Falle der RHEINPFALZ werden Nacht für Nacht über 190.000 Exemplare in Ludwigshafen gedruckt und dann in der gesamten Pfalz verteilt.

Seit vielen Jahren gehöre ich zu denen, die davon überzeugt sind, dass die gedruckte Zeitung noch lange leben wird. Ich bleibe dabei. Ich hätte mir allerdings nie träumen lassen, dass die Printausgabe mal so arg unter Druck gerät wie dies im Jahr 2022 geschehen ist und sicherlich auf absehbare Zeit anhalten wird.