Kaum ist US-Präsident Donald Trump abgereist, landet der russische Präsident Wladimir Putin in Peking. Bei dem Treffen wird wohl politische Einigkeit demonstriert.

Die diplomatische Etikette hätte eigentlich etwas Geduld erfordert. Doch nur wenige Stunden, nachdem Donald Trumps Air Force One aus der chinesischen Hauptstadt abgehoben hatte, bestätigten die Staatsmedien Pekings bereits das nächste Gipfeltreffen: Wladimir Putin wird seinen „alten Freund“, Chinas Präsident Xi Jinping, am Dienstag und Mittwoch besuchen. Und der Zeitpunkt ist in diesem Fall auch die wichtigste Botschaft des Treffens: Peking und Moskau demonstrieren, dass sie sich politisch nicht entzweien lassen. Das Parteiorgan „Global Times“ merkte am Sonntag stolz an, wie selten es sei, dass ein Land in nur wenigen Tagen Staatschefs sowohl der USA als auch Russlands empfängt. China entwickle sich „zum Mittelpunkt der globalen Diplomatie“.

Der russische Präsident ist in der Volksrepublik Dauergast. Der bevorstehende Gipfel wird laut Außenamtssprecher Guo Jiankun bereits sein 25. China-Besuch sein. Kein amtierender Staatschef hat das Reich der Mitte öfter bereist. Unter Xi hat sich die vor 30 Jahren geschlossene strategische Partnerschaft zwischen Peking und Moskau stark vertieft. Im Zuge des Ukraine-Kriegs hat sich die Dynamik stark gewandelt: Russland, dessen Volkswirtschaft stark vom Reich der Mitte abhängt, ist zum Junior-Partner degradiert worden. „Wir haben sehr große Erwartungen an diesen Besuch“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Dabei bestätigte er auch, dass in der russischen Delegation mehrere Minister und Konzernchefs mitreisen und dass „alle wirtschaftlichen Themen unserer bilateralen Beziehungen selbstverständlich angesprochen“ werden.

Gaspipeline und Taiwan

Im Zentrum dürfte die von Moskau seit längerem anvisierte Gaspipeline „Power of Siberia 2“ stehen. Damit könnten jedes Jahr zusätzlich 50 Milliarden Kubikmeter Gas aus der russischen Arktis via Mongolei nach China gelangen. Peking hat sich lange Zeit gegen das riesige Infrastrukturprojekt gesträubt, da die Parteiführung in ihrer Energiepolitik sehr darauf achtet, sich nicht zu sehr von einzelnen Staaten abhängig zu machen. Doch insbesondere seit dem Iran-Krieg hat die „Power of Siberia 2“ stark an Attraktivität gewinnen – nicht zuletzt, weil die Energie auf dem Landweg nach China gelangt und nicht über die nach wie vor de facto geschlossene Straße von Hormus.

Dass Xi seine Macht dafür nutzt, um Putin zur Deeskalation im Ukraine-Krieg zu drängen, gilt als nahezu ausgeschlossen. Denn: „ Taiwan könnte der Subtext des Treffens zwischen Xi und Putin sein“, analysiert Joseph Webster von der US-Denkfabrik „Atlantic Council“. Für Xi ist die demokratisch regierte Insel eine „abtrünnige Provinz“, die er an China angliedern möchte. Dafür benötigt er politische Unterstützung.