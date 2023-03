Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende ist es in Neapel zu gewalttätigen Protesten gegen die geplante abendliche Ausgangssperre gekommen. Auch in anderen italienischen Städten brodelt es.

Statt menschenleerer Straßen, wie von Regionalpräsident Vincenzo De Luca angeordnet, erlebte Neapel in der Nacht von Freitag auf Samstag die schwersten Ausschreitungen seit Ausbruch der Corona-Pandemie