Internationale Medien spekulieren über die Gesundheit des nordkoreanischen Machthabers.

Es gibt recht viele nationale Feiertage in Nordkorea – aber eigentlich keinen, bei denen Führer Kim Jong Un ohne triftigen Grund abwesend wäre. Am „Tag der Sonne“ am 15. April jedenfalls ist er öffentlich nicht aufgetreten. Also an dem Tag, an dem der Geburtstag von Staatsgründer Kim Il Sung zelebriert wird, der der Großvater des aktuellen nordkoreanischen Machthabers ist. Kim Il Sung starb 1994, danach herrschte sein Sohn Kim Jong Il, der wiederum 2011 von Kim Jong Un beerbt wurde.

Die Feier des „Tags der Sonne“ im Kumsusan-Palast wurde offenbar wegen der Corona-Gefahr auf ein Minimum beschränkt. Ein großes Blumengesteck wurde niedergelegt – das war alles. Von Kim Jong Un gab es keine Fotos wie sonst üblich.

CNN meldet „kritischen Zustand“

Sofort schossen in Südkorea die Gerüchte ins Kraut. Wie stets ist von Putsch und Machtkampf in der Führung die Rede. Aber diesmal konzentrieren sich die Spekulationen auf die Gesundheit des vermutlich 36-jährigen Diktators. Am Montag vermeldete die in Seoul ansässige, vorrangig jedoch von nordkoreanischen Überläufern herausgegebene Website „Daily NK“, der übergewichtige Kim sei – möglicherweise nach einem Herzinfarkt – notoperiert worden. Angeblich seien dafür mehrere Top-Chirurgen aus der Hauptstadt Pjöngjang in die Stadt Hyang San gereist, wo sich die private Spezialklinik der Kim-Sippe befindet.

Der US-amerikanische Nachrichtenkanal CNN bezeichnet den aktuellen Krankenstand unter Berufung auf amtliche Quellen von Kim Jong Un als „kritisch“. Es gibt aber auch vorsichtigere Stimmen. Die südkoreanische Regierung sagt dazu derzeit nichts. Laut „Daily NK“ soll sich der Diktator unter Aufsicht eines Ärzteteams in einem stabilen Zustand befinden. Vor seinem staatlichen Gästehaus wurden demnach 30 Personenschützer der Kim-Garde postiert. Die bisherigen Bewacher der weiträumigen Anlage seien abgezogen worden.

Kim Jong Un erschien zuletzt in der Öffentlichkeit am 11. April. Ob vielleicht eine Corona-Erkrankung der wahre Grund für sein Abtauchen ist? Es ist schwer, die Wahrheit herauszufinden. Das abgeschottete Regime verhängte eine 30-tägige Quarantäne für die meisten der in Pjöngjang ansässigen Diplomaten. Ende Februar wurden einige mit einem Sonderflug ins russische Wladiwostok gebracht, darunter auch der deutsche Botschafter.