Es passiert selten, dass ein EU-Kommissar bei öffentlichen Auftritten Emotionen zeigt. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat dies jetzt getan.

Die 64-Jährige konnte nicht verbergen, dass sie regelrecht unter Strom stand, als sie Montagabend während einer Pause – Kyriakides verhandelte gerade mit Managern des Pharmaunternehmens Astrazeneca – vor die Kamera trat. Es war ihr anzumerken, dass sie innerlich kochte, als sie sagte, die Erklärungen des Unternehmens seien absolut „nicht zufriedenstellend“. Noch tappt die Kommission also völlig im Dunkeln, ob die den Europäern versprochenen Impfstoffe überhaupt produziert, und wenn ja womöglich längst an Dritte verkauft worden sind.

Sollten die Impfstoffe gar nicht produziert worden sein, hätte Astrazeneca zu Unrecht Geld für den Aufbau der Produktion für den EU-Markt kassiert. Sollten die Impfstoffe weiterverkauft worden sein, wäre dies glatter Betrug.

Zulassung steht wohl kurz bevor

Vergangene Woche hatte Astrazeneca die Kommission informiert, dass der Hersteller wegen Produktionsproblemen in einem belgischen Werk im ersten Quartal nicht die vertraglich vereinbarten 80 Millionen Dosen, sondern voraussichtlich nur 31 Millionen Stück liefern könne. In der EU wird die Zulassung dieses Impfstoffs am Freitag erwartet. Die Staatengemeinschaft setzt große Hoffnungen in den Impfstoff, weil er günstiger in der Herstellung und leichter zu lagern ist als die beiden bereits in der EU zugelassenen Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Im Zuge der Impfstoffstrategie hat die EU 2,7 Milliarden Euro an verschiedene Pharmahersteller gezahlt, damit diese bereits vor der Zulassung durch die Behörden Produktionskapazitäten aufbauen können. Astrazeneca – bei dem Unternehmen hat die EU 400 Millionen Dosen bestellt – soll davon einen dreistelligen Millionenbetrag bekommen haben.

Von der Leyen macht Druck

Für besondere Empörung sorgt in Brüssel nun, dass der britisch-schwedische Konzern nur die Lieferungen in die EU drosseln will. Ins Vereinigte Königreich, wo der Impfstoff bereits zugelassen ist, soll wie geplant geliefert werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte noch einmal Druck auf Astrazeneca. Sie verwies darauf, dass die EU 2020 den größten finanziellen Beitrag aller Geber zur globalen Impfstoffallianz Covax geliefert habe: „Jetzt müssen die Unternehmen liefern.“

Die Lage für die Kommission ist denkbar unbequem. Denn die Impfstoffe werden schnell gebraucht und ein Rechtsstreit soll verhindert werden. Brüssel kann daher nur hoffen, dass Astrazeneca doch noch einlenkt.

EU will Ausfuhr künftig kontrollieren

Damit derlei Dilemmata in Zukunft verhindert werden, will die Kommission die Ausfuhr von Impfstoffen aus der EU künftig kontrollieren. Bis Ende der Woche will die Behörde einen Vorschlag für einen Mechanismus zur Erfassung der Exporte vorlegen. Von Export-Kontrollen ist in Brüssel ausdrücklich nicht die Rede. Es gehe um Transparenz, sagte ein Sprecher der Kommissionschefin. „Wir wollen wissen, wohin die Impfstoffe gehen, deren Entwicklung mit EU-Geldern angeschoben wurden.“

Rechtlich ist selbst eine Kontrolle von Impfstoff-Exporten schon heute möglich. Basis ist eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2015 für lebenswichtige Güter. Auf Antrag einzelner Mitgliedstaaten oder der Kommission kann die EU Kontrollen und Beschränkungen bei sensiblen Produkten erlassen. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten dürfen dies dagegen nicht tun. So verstieß die Bundesregierung etwa im vergangenen Jahr gegen EU-Recht, als sie kurzfristig den Export von Beatmungsgeräten auch an EU-Staaten verbot.

Bernd Lange (SPD), Chef des Handelsausschusses im Europa-Parlament, hält allerdings wenig von den Plänen: „Wir würden uns damit unglaubwürdig machen, da sich die EU seit Langem auf WTO-Ebene für Zollfreiheit und Abbau von Handelshemmnissen bei medizinisch wichtigen Geräten und Produkten einsetzt.“