Nach der Wahlschlappe der SPD in Rheinland-Pfalz stellen sich viele in Berlin vor allem eine Frage: Können wir jetzt endlich unsere Reformagenda starten?

Es gab schon schönere Tage im Leben eines sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten. Gerade erst ist einer der ihren, der allseits geschätzte Umweltpolitiker Carsten Träger, überraschend im Alter von 52 Jahren beim Skifahren gestorben. Dann verliert die SPD die Landtagswahl in ihrem Stammland Rheinland-Pfalz; und, als ob das alles nicht schon genug wäre, auch noch die OB-Wahl in München.

„Ich will Ihnen sagen, dass diese Sitzung für uns alle menschlich sehr, sehr schwierig sein wird“, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor der Fraktionssitzung. Aber es nutzt ja alles nichts.

Denn in diese schwierige emotionale Gemengelage platzt mit voller Wucht die Diskussion um die Reformen, die Deutschland wieder nach vorne bringen sollen. Die Diskussion um gerechtere Steuersätze, Einsparungen im Gesundheitssystem, ein Umsteuern bei der Rente, die Belastungen des Faktors Arbeit. Und ausgerechnet bei der SPD herrscht eine tiefe Unsicherheit, wie man diese Herausforderungen angehen soll. Während der sogenannte Seeheimer Kreis auf harte Reformen auch der Sozialsysteme pocht, hadert der linke Flügel mit jeder Form von Kürzungen.

Alles wird diskutiert

„Die Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz wird in dieser Fraktionssitzung eine große Rolle spielen. Dabei geht es auch darum, die Ergebnisse auszuwerten und auch die Frage zu stellen, welche Lehren wir daraus ziehen“, sagte Miersch. „Wir sind eine lebendige Partei. Wir werden auch über Inhalte diskutieren, über die Frage der Strategie der SPD in der Koalition.“

Die Sitzung selbst war nichtöffentlich. Von allem, was nach außen gedrungen ist, muss es eine rege Reformdiskussion mit vielen Wortmeldungen gewesen sein. Die meisten unterstrichen ihren Reformwillen und ihren Reformmut, wie die RHEINPFALZ aus Fraktionskreisen erfuhr. Die Parteispitze wurde nicht infrage gestellt.

Das dürfte auch bei der Union gut ankommen, wo man gerade vor lauter Rückenwind aus Rheinland-Pfalz gar nicht schnell genug zu Reformen laufen kann. Wenn man genau hinschaue, was die Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zur AfD getrieben hat, sagte der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn (CDU), dann sei klar: „Das Wachstum ist die Schicksalsfrage der Nation und auch die Schicksalsfrage der Koalition.“

Nach den Ausführungen des CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Hoffmann werde man nun in den kommenden Wochen und Monaten ein Thema nach dem anderen abarbeiten. Nicht gebündelt, sondern so, wie es komme. CSU-Chef Markus Söder forderte sogar, dass man bis Pfingsten damit durch sein müsse.

Grüne fordern mehr Tempo

Die Opposition warf der Regierung Zögerlichkeit vor. „Wir erleben seit über einem Jahr ständige Ankündigungen der Bundesregierung, des Bundeskanzlers: Ein Herbst der Reformen sollte kommen – es wurde ein Winter der Enttäuschung. Jetzt gibt es die nächsten Ankündigungen darüber, dass Reformen zwingend notwendig sind“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. „Allein, es fehlt das Resultat. Denn bisher finden CDU/ CSU und SPD nicht die Kraft, wirkliche Reformen anzugehen und umzusetzen.“