Die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala ist die erste Frau und die erste Afrikanerin an der Spitze der Welthandelsorganisation (WTO).

„Hochqualifiziert“, „unorthodox“, „sanft“ aber notfalls auch „hart wie eine Nuss“: Selten wurde ein Bewerber für einen internationalen Top-Job mit eindrucksvolleren Vorschusslorbeeren belegt. Doch die größte Ehre, die Ngozi Okonjo-Iweala zuteil wurde, war die Tatsache, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump ihre Berufung zur Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO unter allen Umständen verhindern wollte.

Die Repräsentanten der 163 anderen Mitgliedsstaaten der Organisation reagierten gelassen: Sie warteten mit ihrer endgültigen Entscheidung die US-Wahlen ab – und sehen sich nun bestätigt. Mit einer weiteren Kehrtwende der US-Politik stellte sich jetzt auch Joe Biden hinter die Kandidatin:

Nun steht der ersten Frau und ersten Afrikanerin im Chefsessel der 26 Jahre alten Welthandelsbehörde nichts mehr im Weg.

Erfolgreicher Kampf gegen Korruption

Die in der US-Eliteschmiede „Massachusetts Institute of Technology“ (MIT) promovierte Ökonomin war 25 Jahre lang bei der Weltbank beschäftigt. Dann wurde sie in ihrer nigerianischen Heimat angefordert, der sie zweimal als Finanzministerin und kurz auch als Außenministerin diente. In beiden Positionen als erste Frau im bevölkerungsreichsten Staat Afrikas. Ihren Ruf als taffe Lady erwarb sich die 66-Jährige im Finanzressort, wo sie mit der endemischen Korruption im Erdölsektor des Petro-Staats aufräumen sollte. Das tat sie dermaßen erfolgreich, dass ihre Gegner, die Treibstoff-Kartelle, schließlich zu einer drastischen Maßnahme griffen: Sie entführten die 82-jährige Mutter Okonjo-Iwealas und forderten statt den üblichen Millionensummen die Abberufung der Ministerin. Dem Verlangen wurde nicht entsprochen. Trotzdem kam die Mutter wenig später frei.