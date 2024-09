Rund 2,22 Millionen Brandenburger sind an diesem Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Die AfD könnte erstmals stärkste Kraft werden.

Seit der Wiedervereinigung stellt die SPD in Brandenburg den Ministerpräsidenten, elf Jahre schon ist Dietmar Woidke, der hohe Beliebtheitswerte genießt, im Amt. Er erklärte den anstehenden Urnengang zu seiner Schicksalswahl: Sollte die SPD am 22. September nicht stärkste Kraft werden, will sich der 62-Jährige zurückziehen. Zwar werden der SPD in den Umfragen 25 bis 26 Prozent vorhergesagt, einstellige Werte wie in Thüringen oder Sachsen sind in Brandenburg also nicht zu erwarten. Dennoch wäre es ein Novum, wenn die Sozialdemokraten nicht auf den ersten Platz kämen.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von DPA-Info. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Dabei ist es durchaus realistisch, dass die SPD auch dann den Regierungschef oder die Regierungschefin stellt, wenn die AfD stärkste Kraft wird. Denn bislang schließen alle anderen Parteien eine Koalition mit der AfD, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird, aus. Von einer absoluten Mehrheit ist sie aber mit zuletzt vorhergesagten 27 bis 29 Prozent weit entfernt.

Für eine Wiederauflage der derzeit regierenden Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen könnte es nur unter günstigen Umständen noch knapp reichen. Und ohnehin ist von einer Zusammenarbeit der drei Parteien im Wahlkampf nicht mehr viel zu spüren.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von DPA-Info. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die CDU etwa erhebt selbst Anspruch auf den Ministerpräsidentenposten, ihr 44-jähriger Spitzenkandidat Jan Redmann will Regierungschef werden. Während diese Option zwischendurch in greifbare Nähe gerückt schien, weil Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU vorhersagten, wurde der Abstand zuletzt wieder größer - und die CDU stand mit 15 bis 16 Prozent deutlich hinter der SPD.

Die Grünen hingegen lagen zuletzt sogar nur noch bei fünf Prozent oder darunter und müssen um den Wiedereinzug in den Landtag fürchten. Nur drei bis vier Prozent werden der in Brandenburg einst mächtigen Linken zugeschrieben, die früher mit der SPD regierte und in ihren besten Jahren bis zu 28 Prozent der Stimmen bekam.

Hoffen auf die Grundmandatsklausel

Grüne und Linke könnten aber möglicherweise über die Erststimmen in den Landtag einziehen, denn in Brandenburg gilt eine Grundmandatsklausel. Sie besagt, dass Parteien auch dann Sitze im Parlament erhalten, wenn sie zwar unter der Fünfprozenthürde landen, aber mindestens ein Direktmandat erhalten. Bei der Wahl 2019 gewannen aber nur die Grünen einen Wahlkreis, die Linke konnte zuletzt 2014 vier solche Sitze für sich verbuchen.

Realistische Hoffnungen auf einen Sitz im Landtag dank der Grundmandatsklausel kann sich der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Péter Vida, machen. Gewinnt er wie 2019 seinen Heimatwahlkreis Barnim II, könnten er und seine Partei in das Brandenburger Parlament einziehen, obwohl die Freien Wähler laut Umfragen wohl unter den fünf Prozent bleiben.

BSW könnte entscheidende Rolle spielen

Bequem in den Landtag einziehen dürfte hingegen das im Mai gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Brandenburg, das zuletzt auf 13 bis 14 Prozent kam. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse könnte dem BSW eine tragende Rolle bei den Koalitionsverhandlungen zukommen - so es überhaupt regieren will. Bei der SPD gilt es offenbar als vorstellbar, mit dem BSW zu koalieren, größere inhaltliche Differenzen dürfte es hingegen zwischen BSW und CDU geben - etwa was die Haltung zur Bundeswehr angeht.

Der FDP hingegen räumt keine der jüngeren Umfragen Chancen auf ein Erreichen der fünf Prozent ein, schon seit 2009 schafften es die Freien Demokraten nicht mehr das Brandenburger Parlament. Da hilft auch die Grundmandatsklausel aller Voraussicht nach nichts - denn in keinem der Brandenburger Wahlkreise kann sich die FDP ernsthafte Hoffnung auf ein Direktmandat machen.