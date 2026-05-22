Rund 206.600 Wohnungen wurden 2025 in Deutschland gebaut. Das ist der niedrigste Wert seit 14 Jahren. Die Bauwirtschaft fordert Konsequenzen.

Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen ist im Jahr 2025 auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte, sind vergangenes Jahr 206.600 Wohnungen gebaut worden, das sind 45.400 weniger als im Jahr zuvor (minus 18 Prozent) und 99.800 weniger als im Corona-Jahr 2020. Besonders stark war der Rückgang bei Neubauten. Der Bau von Mehrfamilienhäusern ging um 18,9 Prozent zurück, der Bau von Ein- und Zweifamilienhäusern um 23,3 und 21,4 Prozent.

In der Bauwirtschaft wird von einem „Alarmsignal“ gesprochen. „Die niedrige Zahl der Fertigstellungen zeigt, dass die Maßnahmen der vorherigen und der aktuellen Bundesregierung nicht ausreichen“, sagte Iris Schöberl, Präsidentin des Zentralen Immobilienausschusses. Olaf Demuth, Präsident des Verbandes der Bauindustrie, forderte die Bundesregierung zu „mehr Vehemenz und Ernsthaftigkeit“ beim Thema Wohnungsbau auf.

Baukosten massiv gestiegen

Tatsächlich warnen Wirtschaft und Wissenschaft seit Jahren vor einer dramatischen Verknappung des Wohnraums. Laut dem Mietenreport 2025 (Pestel Institut für den Deutschen Mieterbund) fehlen aktuell 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Um das Defizit aufzuarbeiten, brauche es 400.000 neue Wohnungen pro Jahr.

Die Bundesregierung verweist auf die gestiegene Anzahl der Baugenehmigungen im vergangenen Jahr. Die Bauindustrie hingegen betont, dass die durchschnittliche Bauzeit für eine Wohneinheit derzeit 24 Monate beträgt und die Baukosten massiv gestiegen sind.

Zweiter Bauturbo gefordert

Olaf Demuth weist darauf hin, dass die Baukosten in Deutschland bereits ohne den Irankrieg im ersten Quartal sechs Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau lagen. Die zusätzlichen Belastungen infolge der Sperrung der Straße von Hormus würden sich erst noch bemerkbar machen. „Die Unternehmen sind bereit zu bauen“, sagt er. „Aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es einfach nicht möglich.“

Demuth und Schöberl fordern einen zweiten Bauturbo von der Bundesregierung. Ihre konkreten Vorschläge: Die Finanzierung für Immobilien solle erleichtert, die Grunderwerbssteuer für Ersterwerb abgeschafft, die Mietpreisbremse bestenfalls gestrichen werden. „Wir brauchen einen Bauturbo, der nicht mehr nur auf Genehmigungen abzielt“, so Demuth. Es zeige sich: „Nicht eine Baugenehmigung führt zu einer Wohnung, sondern eine Bautätigkeit.“