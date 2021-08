Wie viele Spritzen hat eine Krankenschwester im Kreis Friesland möglicherweise mit Kochsalzlösung statt mit Impfstoff gefüllt? Der Fall wird immer undurchsichtiger. Der Kreis ruft nach einer weiteren Prüfung nun noch mehr Menschen zu Nachimpfungen auf.

Der Fall möglicher Impfungen mit Kochsalzlösungen im niedersächsischen Kreis Friesland könnte mehr Menschen betreffen als zunächst angenommen. Statt 8557 könnten 10.183 Personen möglicherweise solche Spritzen bekommen haben, teilte der Landkreis am Freitag mit. Erste Nachimpfungen seien angelaufen. Die weiteren Verdachtsfälle seien bei einer eingehenderen Prüfung der Dienstzeiten der beschuldigten Krankenschwester bekannt geworden, sagte Landrat Sven Ambrosy (SPD). Ein Abgleich der bislang aus dem Dienstplan bekannten Zeiten mit den tatsächlichen Arbeitszeiten ergab, dass sie zusätzliche Dienste übernommen hatte.

Beschuldigte: Nur eine Tat

Die examinierte Krankenschwester, die am Impfzentrum des Kreises arbeitete, hatte eingeräumt, am 21. April sechs Spritzen überwiegend mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Ihr war beim Anmischen ein Fläschchen mit Impfstoff runtergefallen, was sie nach eigener Aussage vertuschen wollte. Die Tat flog auf, da die Frau einer Kollegin davon erzählt hatte. Am Dienstag hatten Kreis und Polizei mitgeteilt, dass nach weiteren Zeugenaussagen nicht auszuschließen sei, dass die Frau weitere Spritzen mit Kochsalzlösungen aufgezogen habe. Die Beschuldigte ließ über ihren Anwalt dagegen erklären, es handelte sich bei der Tat um einen einmaligen Vorfall.

Polizei räumt Panne ein

Unterdessen räumte die Polizei eine Kommunikationspanne ein. Der Anwalt der Beschuldigten hatte ersten Darstellungen der Beamten widersprochen, wonach seine Mandantin die sechs Spritzen allein mit einer Kochsalzlösung-Ampulle aufgezogen habe. Die Beschuldigte hatte demnach bei einer ersten Vernehmung auch angegeben, Impfstoffreste aus übrigen Ampullen in die Spritzen gefüllt zu haben. Dies sei in einer ersten Mitteilung „nicht differenziert dargestellt worden“, teilte die Polizei nun mit. An der Gefahreneinschätzung ändert diese Angabe laut Polizei und Kreis aber nichts. Das Vermischen von Restimpfstoffen sei regelwidrig, betonte Landrat Ambrosy. Zudem gehe die Staatsanwaltschaft einem Anfangsverdacht nach, wonach der Impfausweis der Beschuldigten manipuliert sein könnte.