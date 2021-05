Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen der radikalislamischen Hamas und Israel ist vom Raketenarsenal der Machthaber im Gazastreifen geprägt. Es ist in den vergangenen Jahren moderner und offenbar auch umfangreicher geworden.

Was sind das für Raketen?

Vor zwei Jahrzehnten feuerte die Hamas vornehmlich Raketen vom Typ Qassam: einfachste Boden-Boden-Raketen aus Stahl, die etwa fünf bis zwölf Kilo Sprengstoff trugen, ohne Leitsystem waren und nur wenige Kilometer weit flogen. Die dritte Generation der Qassam flog 16 Kilometer weit. Mittlerweile sind mehrere Generationen fortgeschrittener Raketen dazugekommen. Sie heißen Al-Quds, Katjuscha, Grad oder Fadschr-5. Letztere ist eine iranische Artillerierakete. Sie ist mehr als sechs Meter lang und kann 75 Kilometer weit fliegen, also in etwa die Distanz von Gaza-Stadt nach Tel Aviv. Sie fliegt mit Stabilisierungsvorrichtungen und kann deutlich zielgenauer eingesetzt werden. Mit etwa 90 Kilo Explosionsstoff ist sie auch viel gefährlicher.

Hamas droht damit, noch gefährlichere Waffen in seinem Arsenal zu haben. Stimmt das?

Ohnehin verfügt die Palästinensermiliz über viel mehr Mittelstreckenraketen als in vorherigen Runden militärischer Auseinandersetzungen. Möglicherweise sind auch Langstreckenraketen in den Händen der Hamas. Insgesamt geht Israels Armee von einem Arsenal von 30.000 Raketen aus, die die Hamas und eine weitere Miliz im Gazastreifen, der Islamische Dschihad, besitzen. Stimmt das, wurden bisher nur zehn Prozent des Arsenals verbraucht.

Woher kommen die Waffen im Gazastreifen?

Roni Shaked, der israelische Hamas-Experte vom Jerusalemer Harry-S.-Truman-Institut, beschreibt die Geschichte der Waffenbeschaffung so: Bis 2011, als Ägypten Schmuggeltunnel zu schließen begann, belieferte der Iran über den Sudan und Ägypten die Hamas direkt. Eine weitere Waffenquelle sei ab 2011 Libyen gewesen, wo nach dem Ende des Gaddafi-Regimes immer mehr Waffen in Umlauf kamen. Mittlerweile stellt die Hamas laut Shaked die Raketen mit iranischer Hilfe selbst her. Noch immer kämen jedoch auch direkte Lieferungen über den Seeweg aus Syrien und anderen Ländern in den Gazastreifen.

Was sind das für Tunnel, durch die die Waffenteile und Sprengstoff geschmuggelt werden?

Das israelische Militär spricht von einer „Metro“. Die Tunnelanlagen haben eine Länge von Hunderten Kilometern. Zu großen Teilen liegen sie unter der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens. Die Hamas nutzt die Tunnel auch als Bunker, während das Gros der Zivilbevölkerung keine Schutzräume hat.