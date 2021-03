Das Erzbistum Köln gewährt einen Einblick in das zurückgehaltene Gutachten der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl. Es unterscheidet sich vom Zweitgutachten des Büros Gercke – hat aber auch Gemeinsamkeiten.

Es ist fast wie bei einer Abiturprüfung. Das Handy ist abzugeben, bevor es an den einsamen Einzeltisch geht. Und da liegt sie, die zu lösende Aufgabe. An diesem Donnerstag geht es im Kölner Maternushauses jedoch nicht um Matheaufgaben oder Gedichtinterpretationen. Journalisten haben vielmehr Gelegenheit, in das seit einem Jahr vom Erzbistum Köln unter Verschluss gehaltene Missbrauchsgutachten Einblick zu nehmen. Wie in einer Klausur läuft auch hier die Uhr: 90 Minuten für 510 Seiten.

Die Untersuchung der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) wurde vom Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nicht veröffentlicht, weil er sie für mangelhaft hält. Dabei stützt er sich auf das Urteil von vier Kanzleien. Gegen WSW richtet sich unter anderem der Vorwurf, sie hätten bei der Begutachtung der Verantwortungsträger in den kirchlichen Akten Tatsachen nicht umfassend erhoben und Personen spekulativ bewertet. Umgekehrt wird das in der vorigen Woche veröffentlichte Zweitgutachten der Kölner Kanzlei Gercke Wollschläger dafür kritisiert, zwar 75 Pflichtverletzungen von acht Amtsträgern im Zeitraum 1975 bis 2018 sauber erhoben zu haben, diese aber nicht moralisch bewertet zu haben.

Beide Gutachten belasten Ex-Bischof Meisner

Beim raschen Blättern fallen Unterschiede auf. Während WSW nur die Verantwortlichkeiten von Erzbischöfen, Generalvikaren und dem Kirchengerichtsleiter in den Blick genommen haben, schaute Gercke auch auf die Personalchefs und den Justiziar oder die Justiziarin. Pflichtwidrigkeiten stellten beide unter anderem beim verstorbenen Erzbischof Joachim Meisner sowie dem früheren Kölner Personal- und Verwaltungschef und heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße fest.

Beide Gutachten sind sich in einem wichtigen Punkt einig: Sie belasten den amtierenden Kölner Erzbischof nicht. Die Kritik an Gercke, er habe nicht Woelkis mögliche Mitwisserschaft als „Geheimsekretär“ Meisners untersucht, trifft auch WSW. Die Münchner sind dieser Frage auch nicht nachgegangen. Die vielfach geäußerte Vermutung, Woelki halte das WSW-Gutachten unter Verschluss, weil es ihn belaste, ist widerlegt.