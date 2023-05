Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es geht um Ehre und Ehrabschneidung. Es geht um das Geschichtsbild eines großen Staatsmannes. Und es geht auch um Geld am Montagmorgen am Bundesgerichtshof in Karlsruhe: mindestens um eine, vielleicht sogar um fünf Millionen Euro. Aber noch immer ist der Streit um Zitate des Altkanzlers nicht vorbei.

Fünf Millionen Euro, plus Zinsen, so viel will Maike Kohl-Richter erstreiten. Bezahlen sollen Menschen, die aus ihrer Sicht ihrem 2017 verstorbenen Mann, Altbundeskanzler Helmut Kohl, geschadet haben.