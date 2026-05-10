Der Kampf gegen Sozialabbau und für den Erhalt arbeitsrechtlicher Standards spielt beim DGB-Kongress eine zentrale Rolle.

Bundeskongresse des DGB sind immer auch ein Stelldichein für Politiker bis hinein in die höchsten Ämter. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird zu den 400 Delegierten ebenso sprechen wie sein Vize Lars Klingbeil (SPD) und dessen Parteifreundin, Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Einer, der in der Vergangenheit ebenfalls den Weg ins Berliner Estrel-Hotel gefunden hatte, fehlt diesmal allerdings: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Am Sonntag, noch ehe das „Parlament der Arbeit“ mit Debatten und Abstimmungen begann, stand die Eröffnung des Kongresses auf dem Programm. Reden, Begrüßungen, musikalische Beiträge, eine Diskussionsrunde – der übliche Rahmen. Auffällig war aber, was Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner in seinem Grußwort sagte: Wenn Diskussionen wie die über die gesetzliche Rente als Basisabsicherung geführt würden, noch ehe die zuständige Rentenkommission ihre Vorschläge vorgelegt habe, „verunsichert das die Menschen“, warnte Wegner. Das war eine unverhohlene Kritik des CDU-Politikers am christdemokratischen Kanzler Merz. Der hatte kürzlich mit seiner Bemerkung für Aufsehen gesorgt, die gesetzliche Rente werde in Zukunft nur noch als Basisabsicherung dienen können.

Gesundheitsreform lediglich „Verschiebebahnhof“

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi unterstrich die Bereitschaft der Gewerkschaften zu Reformen, die aber gerecht ausgestaltet werden müssten. Dieser Anspruch werde durch die Pläne zur Umgestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung nicht erfüllt. Hierbei handele es sich lediglich um einen „Verschiebebahnhof zu Lasten der arbeitenden Menschen“.

An einer Stelle zog die DGB-Chefin eine klare rote Linie: „Hände weg vom 8-Stunden-Tag“, erteilte Fahimi dem Vorhaben, an die Stelle der bisher geltenden täglichen Höchstarbeitszeit eine wöchentliche Arbeitszeitgrenze zu setzen, eine unmissverständliche Absage.

Erste Frau an der DGB-Spitze

In den Beziehungen zu den Arbeitgebern bot Fahimi einen „Neuanfang“ an. Sie erinnerte daran, dass es die Gewerkschaften gewesen seien, die auch im Interesse der Betriebe für einen niedrigeren Industriestrompreis auf die Straße gegangen seien, die in Berlin und Brüssel industriepolitische Initiativen einforderten.

Fahimi, die vor vier Jahren als erste Frau an die Spitze des DGB rückte, stellt sich an diesem Montag zur Wiederwahl. 2022 bekam die Diplom-Chemikerin 93 Prozent Ja-Stimmen – ein bemerkenswertes Ergebnis, nachdem ihrer Nominierung ein heftiges gewerkschaftsinternes Gerangel vorangegangen war. In ihrer Eröffnungsrede erwähnte sie Punkte, bei denen die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren auch gegen Widerstände ihre Positionen durchsetzen konnten. Dazu zähle das Bundestariftreuegesetz. Zudem habe die anhaltende Kritik an der Konstruktion der Schuldenbremse mit dazu geführt, dass ein 500 Milliarden Euro umfassendes Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur vereinbart wurde.

Einst Karriere in der SPD

Die 58-Jährige, die in Hannover als Kind einer Deutschen und eines noch vor ihrer Geburt gestorbenen Iraners auf die Welt kam, war vor ihrer Wahl zur DGB-Chefin in der Politik tätig; von 2014 bis 2016 als Generalsekretärin der SPD, dann als Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium und als Abgeordnete im Bundestag.

Yasmin Fahimi, die mit dem IG-BCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis verheiratet ist, ist nicht verlegen um klare Worte, eine kämpferische Attitüde und zugespitzte Formulierungen. So warnte sie am 1. Mai vor „Rückfällen in die Anfangszeiten des Kapitalismus“, prophezeite einen „gesellschaftlichen Großkonflikt“, sollte die Absicherung des Rentenniveaus angetastet werden.