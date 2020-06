Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass das Tragen einfacher Mund-Nasen-Masken zum Rückgang der Corona-Neuinfektionen in Deutschland beigetragen hat.

Forscher aus Mainz, Darmstadt, Kassel und dem dänischen Sønderborg haben den Infektions-Verlauf in Jena mit dem anderer deutscher Kommunen verglichen. Jena hatte bereits Anfang April als erste größere deutsche Stadt eine Maskenpflicht angeordnet, worauf die Anzahl der Neuinfektionen drastisch zurückgegangen war. Die Wissenschaftler hätten nun ermitteln können, dass der Rückgang tatsächlich eine Folge dieser Maßnahme gewesen sei, teilte die Universität Mainz am Montag mit.

In Jena waren Masken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr bereits am 6. April zur Pflicht geworden – zu einem Zeitpunkt, als die zuständigen Behörden in der Bundesrepublik den Nutzen einfacher Gesichtsmasken mehrheitlich noch anzweifelten. Flächendeckend waren die Masken daher erst zwei bis drei Wochen später in Deutschland eingeführt worden.

Viermal weniger Fälle in Jena

Die Wissenschaftler suchten nach anderen kreisfreien Städten und Landkreisen, die eine Bevölkerungsstruktur und eine medizinische Infrastruktur aufweisen, die mit Jena vergleichbar sind. Aus deren Infektionszahlen errechneten sie einen Durchschnittswert. Die Forschergruppe habe „eine Art synthetisches Jena geschaffen, das die Maskenpflicht erst später eingeführt hat, und dieses mit dem realen verglichen“, erklärte der Mainzer Volkswirt Klaus Wälde. Den Berechnungen zufolge gab es in den drei Wochen nach Einführung der Maskenpflicht in Jena viermal weniger neue Fälle als in den Vergleichskommunen.

In einem zweiten Schritt untersuchten die Forscher die Entwicklung der Fallzahlen in den Städten und Kreisen, welche die Maskenpflicht zum 22. April eingeführt hatten, mit den Fallzahlen der Kommunen, die die Maskenpflicht erst zum 27. April oder später einführten. Auch hier zeigen sich signifikante Unterschiede.

Die Wissenschaftler-Gruppe wolle nun weiter der Frage nachgehen, welche der vielen Anti-Corona-Maßnahmen den größten Effekt bei der Eindämmung der Infektionszahlen hatten, sagte Wälde.