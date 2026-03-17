Die Bundesregierung hat 2025 ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen beschlossen. Forscher sagen jetzt: Die Mittel werden zweckentfremdet.

Das renommierte Ifo-Institut in München hat der Haushaltspolitik der Bundesregierung ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Laut einer aktuellen Berechnung habe die Regierung die Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität im Jahr 2025 „zu 95 Prozent nicht für zusätzliche Infrastrukturinvestitionen eingesetzt“, teile das Institut am Dienstag mit. Stattdessen seien die Mittel „zum Stopfen von Haushaltslöchern genutzt worden“.

Die Bundesregierung hatte noch mit den Mehrheiten des alten Bundestages 500 Milliarden Euro neue Schulden beschlossen, die eigentlich für Investitionen gedacht waren. Die dafür nötige Zweidrittelmehrheit kam nur mit Hilfe der Grünen zustande.

Die sind dementsprechend sauer. „Lars Klingbeil und Friedrich Merz haben fast das komplette Sondervermögen zweckentfremdet. Das Ergebnis: kaum zusätzliche Investitionen in Brücken, Schienen, neue Technologien“, sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch (Grüne) der RHEINPFALZ. „Sie hatten die Chance ihres Lebens, statt sie zu nutzen, zerstören sie Zukunft für Deutschland.“

Ähnliche Kritik auch vom IW

Tatsächlich kommt auch das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Kollegen aus München. Das dortige Forscherteam konstatiert, die Bundesregierung habe im Jahr 2025 rund 86 Prozent der Mittel aus dem Sondervermögen „zweckentfremdet“. Die tatsächlichen Investitionsausgaben des Bundes beliefen sich bereinigt auf rund 71 Milliarden Euro, das seien nur zwei Milliarden Euro mehr als im Jahr 2024 – „gerade genug, um die Inflation auszugleichen“.

Das SPD-geleitete Finanzministerium widerspricht der Darstellung entschieden. „Der in den Studien erhobene Vorwurf ist falsch“, erklärte eine Sprecherin. Und auch Thorsten Rudolph, Haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, bezeichnet die Studien als „irreführend“. „Erstens berücksichtigen sie nicht, dass Deutschland bis September 2025 aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung gar keine neuen Investitionen tätigen konnte“, sagte Rudolph der RHEINPFALZ. Zweitens würden die Studien nicht von den gesetzlichen Regelungen ausgehen, sondern ganz eigene „hypothetische“ und „kontrafaktische“ Definitionen von zusätzlichen Investitionen zugrundelegen.

Grüne: Nichts als Tricks

„Geld aus dem Sondervermögen kann überhaupt erst seit Oktober 2025 ausgegeben werden“, so Rudolph weiter. Da sei es bemerkenswert, dass es in der Kürze der Zeit laut offiziellem Jahresabschluss 2025 gelungen ist, die Investitionsausgaben um circa 17 Prozent im Vergleich zu 2024 zu steigern.

Grünen-Haushaltsexperte Audretsch wirft der Regierung vor, sich die Finanzen schön zu rechnen. „Plastisch wird es beim Schienenverkehr: 2025 stehen im Sondervermögen neun Milliarden Euro für die Schiene. Neun Milliarden Euro, die schon lange im Ministerium eingeplant waren. Nichts als Tricks.“