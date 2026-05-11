Die Stimmung in der pfälzischen Wirtschaft hat sich wieder verschlechtert. Aber es gibt durchaus gute Gründe, positiv in die Zukunft zu blicken.

Es sind auch gute Nachrichten für die deutsche und für die pfälzische Wirtschaft zu vermelden: Viele Unternehmen melden einen starken März und einen erfreulichen April. Im März haben die deutschen Exporte deutlich zugelegt, wenngleich die Industrieproduktion gesunken ist.

Die Stimmung auch in der pfälzischen Wirtschaft ist seit vier Jahren mau. Die jüngsten Nachrichten des möglichen Abbaus von rund 1200 Jobs am Industriestandort Speyer haben sie nicht gerade verbessert. Eine klare Analyse der Situation ist Managerpflicht.

Vielfach sind die Pfalz und Deutschland top

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Pfalz und Deutschland sind in vielen Bereichen immer noch top. Man denke an viele Produkte des weltweit führenden Chemiekonzerns BASF aus Ludwigshafen. Das gilt besonders für Spezialprodukte, deren Erzeugung tiefgehende Kenntnisse erfordert. Man denke an Medizintechnik oder an Spezialpumpen von KSB aus Frankenthal. Von der Globalisierung hat die deutsche Wirtschaft lange profitiert. Die Globalisierung aber hat eben anderen Wirtschaftsnationen auch geholfen, aufzuholen und teils auch zu überholen.

Auch die Politik muss liefern

Für seine Top-Expertise in vielen Branchen, hohe (Aus-)Bildungsstandards und seine exzellenten Forschungsinstitute wird Deutschland weltweit bewundert. Es gilt, diese Stärken weiter zu stärken und sich ohne Hochmut auf die eigene Qualität zu besinnen. Begleitet von spürbaren Reformen, die die Politik endlich umsetzen muss.

Hier lesen Sie einen Hintergrund-Beitrag zum aktuellen Konjunkturbericht der IHK Pfalz für Frühsommer 2026.